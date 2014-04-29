Yağışlı hava ne zamana kadar etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son tahminlere göre geçtiğimiz hafta ortasından bu yana yağışlı havanın etkisinde bulunan yurdun bu hafta sonuna kadar yağışlı sistemlerin etkisinde kalmaya devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bu hafta boyunca yurdun kuzey, batı ve iç bölgelerinin aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

Fırtına uyarısı yapıldı

Yağışların bugün Kuzey Ege kıyıları, Marmara’nın güney ve batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı, rüzgarın gündüz saatlerinde güney ve batı yönlerden bugün Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında yarın ise İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu bölgesinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (60 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

DHA