MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Etkinlikler Haberleri Yağışlı hava ne zamana kadar etkili olacak?
GeriEtkinlikler Yağışlı hava ne zamana kadar etkili olacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Etkinlikler
Son Güncelleme:

Yağışlı hava ne zamana kadar etkili olacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yağışlı hava ne zamana kadar etkili olacak?
Abone Olgoogle-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta havanın nasıl olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son tahminlere göre geçtiğimiz hafta ortasından bu yana yağışlı havanın etkisinde bulunan yurdun bu hafta sonuna kadar yağışlı sistemlerin etkisinde kalmaya devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bu hafta boyunca yurdun kuzey, batı ve iç bölgelerinin aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

Fırtına uyarısı yapıldı

Yağışların bugün Kuzey Ege kıyıları, Marmara’nın güney ve batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı, rüzgarın gündüz saatlerinde güney ve batı yönlerden bugün Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında yarın ise İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu bölgesinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (60 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

DHA

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle