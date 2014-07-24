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Yağışlı hava geri dönüyor!

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Yağışlı hava geri dönüyor!
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Yağmur, yarın akşama kadar etkisini sürdürecek.

Marmara Bölgesi'ne yeni bir yağışlı hava geliyor. Bugün başlayacak yağış yarın akşama kadar sürecek. Hafta sonu ise güneş yeniden dönüyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), yerkürenin gördüğü en sıcak haziran ayının yaşandığını bildirdi. 

DMÖ Sözcüsü Clare Nullis, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde yapılan basın toplantısında, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin, haziran ayında toprak ve su yüzeyindeki sıcaklığın 1880 yılından bugüne kadar ilk kez en yüksek seviyesine ulaştığını kaydettiğini aktardı.

Geçen haziran ayında sıcaklığın, 20. yüzyıl ortalaması olan 15,5 derecenin 0,72 derece üzerine çıktığını belirten Nullis, en sıcak 10 haziran ayının 9'unun 21. yüzyılda görüldüğünü ifade etti.

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