Yağışlı hava geliyor!

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve yağmur yağışının görülmemesi nedeniyle kuraklık endişesi yaşanıyordu. Ancak Meteoroloji’den yağış haberi geldi.

İstanbul barajlarında son 10 yılın susuzluk rekoru kırıldı, barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 30,34'e geriledi. Ancak Meteoroloji'den iyi haber geldi. Meteoroloji verilerine göre bu pazar günü yurdun hemen hemen yarısında, pazartesi günü 3'te 2'sinde, salı günü ise tamamında yağış görülecek.

DHA