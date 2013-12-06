Yağışlı hava geliyor

Bu gece saatlerinden itibaren Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yarın, doğu bölgelerinin doğusu dışında ülke genelinde yağış bekleniyor.

Bu gece saatlerinden itibaren Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın doğu bölgelerinin doğusu dışında ülke genelinde yağış bekleniyor.

8 Aralık Pazar günü, soğuk havanın ülke genelinde; yağışların kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Kar yağışının, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Rize, Artvin çevreleri ile Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güneyinde yoğun olması bekleniyor.

Rüzgarın, Karadeniz'de kuzeybatı, Güney Ege ve Batı Akdeniz'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

9 Aralık Pazartesi günü, ülke genelinde soğuk havanın etkili olmaya devam edeceği, Rize, Artvin, Sinop'un batısı, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Van ve Hakkari çevrelerinde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Salı gününden itibaren yeni soğuk hava geliyor

Meteorolojik verilere göre, 10 Aralık Salı günü Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk hava ve kar yağışının etkisine girmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının; yarın kuzeybatı kesimlerde, Pazar günü ülke genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı, bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Soğuk hava, kar yağışı, kuzey ve batı kesimlerde beklenen fırtına, iç ve doğu bölgeler başta olmak üzere ülke genelinde etkili olacak buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.