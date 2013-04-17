Yağışlar ne kadar sürecek?

Türkiye'nin genelinde, önümüzdeki hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, bazı bölgelerde yağışlar görülecek. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin altında seyredecek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yarın Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

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