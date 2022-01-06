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Leke oluştuğunda ne kadar çabuk müdahale edilirse o kadar iyidir. Giysinize tereyağı, yemek ya da gres yağı gibi kısmen katı bir şey döktüyseniz, öncelikle bir bıçak yardımıyla bulaşan yağlı maddeyi fazlasını bastırmadan, hafifçe kazıyarak alın. Bunu yapmadan yağlı lekeyi peçete, bez gibi şeylerle temizlemeye çalışırsanız yağ kumaşa yayılıp daha fazla bulaşabilir.

Yağlı lekeleri su ile silmeye çalışmayın. Yağlar suda çözünmediğinden bu lekeyi yaymaktan başka bir işe yaramaz. Onun yerine lekenin üzerine ve altına bolca pudra, un, nişasta ya da tuz dökerek bekletin. Bu maddeler yağı emerek lekeyi daha kolay temizlemenizi sağlayacaktır.

Peki, taze yağ lekesi nasıl çıkarılır? Kurumuş yağ lekesi nasıl çıkar? Yağ lekelerinde hangi temizleyici kullanılmalıdır? Yağ lekelerini çıkarmanın püf noktaları nelerdir? Yazının devamına ve açıklayıcı videoya Temiz Sözlük’ten ulaşabilirsiniz.







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