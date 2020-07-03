Yabani havuç nedir, faydaları nelerdir? Nasıl tüketilir?

Yabani havucun içeriğinde yüksek lif, vitamin ve mineral vardır. Özellikle yüksek C vitamini, K vitamini ve folat kaynağıdır. Kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyumu da yüksek miktarlarda içerir.

Besin değeri içeriği (100 gram) nedir?

Kalori: 75 kkal

Total karbonhidrat: 18 gram

Protein: 1,2 gram

Yağ: 0,3 gram

Diyet Lifi: 5 gram

Sağlığa faydaları nelerdir?

Antioksidan bir besindir. Vücudu serbest radikallerden koruyarak birçok hastalığa yakalanma riskini azaltır.

Lif içeriği yüksektir. Bu sayede sindirim sistemine yardımcı olur ve sindirim sağlığını olumlu etkiler.

Düşük kalorisi, yağ içeriği ve yüksek lifi sayesinde kilo vermek isteyenler için harika bir besindir.

Yüksek C vitamini içerir. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir.

Nasıl tüketilmeli?

Püre haline getirerek, kavurarak, sebzelerle ya da tek başına soteleyerek, haşlayarak, fırınlayarak, ızgara yaparak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda çorbasını yapabilir, salatalarınıza çiğ olarak ilave edebilirsiniz.

Yabani havuçlu sebze cipsi tarifi:

Malzemeler:

2 adet yabani havuç

Zeytinyağı

Toz kırmızıbiber (sevilen diğer baharatlar)

Az miktarda tuz

Süzme yoğurt

Yapılışı: Yabani havuçları yıkayın ve halka halka incecik olacak şekilde kesin. Ardından bir kapta toz kırmızıbiber ve sevdiğiniz diğer baharatları az miktarda tuzu zeytinyağında karıştırın. Tepsiye koyduğunuz yağlı pişirme kâğıdının üzerine kestiğiniz havuçları dizin. Yumurta sürme fırçası yardımı ile yağlı karışımı havuçların iki tarafına da sürün. Ardından çıtırlaşana kadar fırında pişirin. Süzme yoğurt ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

- Herhangi bir hastalığı olan bireyler mutlaka kendi uzmanlarına danışarak tüketmelidir.