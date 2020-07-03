Yabani havuç nedir, faydaları nelerdir? Nasıl tüketilir?
Genelde hepimizin tanıdığı turuncu renkli havuç dışında krem rengi, yumru köklere sahip olan yabani havucun lezzeti de faydaları da oldukça fazla. Peki yabani havucun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilmeli? Diyetisyen Deniz Zünbülcan konuyla ilgili bilgiler verdi.
Yabani havucun içeriğinde yüksek lif, vitamin ve mineral vardır. Özellikle yüksek C vitamini, K vitamini ve folat kaynağıdır. Kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyumu da yüksek miktarlarda içerir.
Besin değeri içeriği (100 gram) nedir?
Kalori: 75 kkal
Total karbonhidrat: 18 gram
Protein: 1,2 gram
Yağ: 0,3 gram
Diyet Lifi: 5 gram
Sağlığa faydaları nelerdir?
Antioksidan bir besindir. Vücudu serbest radikallerden koruyarak birçok hastalığa yakalanma riskini azaltır.
Lif içeriği yüksektir. Bu sayede sindirim sistemine yardımcı olur ve sindirim sağlığını olumlu etkiler.
Düşük kalorisi, yağ içeriği ve yüksek lifi sayesinde kilo vermek isteyenler için harika bir besindir.
Yüksek C vitamini içerir. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir.
Nasıl tüketilmeli?
Püre haline getirerek, kavurarak, sebzelerle ya da tek başına soteleyerek, haşlayarak, fırınlayarak, ızgara yaparak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda çorbasını yapabilir, salatalarınıza çiğ olarak ilave edebilirsiniz.
Yabani havuçlu sebze cipsi tarifi:
Malzemeler:
2 adet yabani havuç
Zeytinyağı
Toz kırmızıbiber (sevilen diğer baharatlar)
Az miktarda tuz
Süzme yoğurt
Yapılışı: Yabani havuçları yıkayın ve halka halka incecik olacak şekilde kesin. Ardından bir kapta toz kırmızıbiber ve sevdiğiniz diğer baharatları az miktarda tuzu zeytinyağında karıştırın. Tepsiye koyduğunuz yağlı pişirme kâğıdının üzerine kestiğiniz havuçları dizin. Yumurta sürme fırçası yardımı ile yağlı karışımı havuçların iki tarafına da sürün. Ardından çıtırlaşana kadar fırında pişirin. Süzme yoğurt ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
- Herhangi bir hastalığı olan bireyler mutlaka kendi uzmanlarına danışarak tüketmelidir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle