Yabancı Dilde Yeni Dönem

Milli Eğitim Bakanlığı, oluşturduğu Yabancı Dil Öğretiminin Geliştirilmesi Projesi ile ulusal bir dil politikasının yapılandırılmasını hedefliyor.

Projede, “Yabancı dil mevzuatının yenilenmesi, yabancı dil eylem planı hazırlanması, okullarda İngilizce öğretiminde kullanılan program ve materyallerin standartlara uygun olarak yenilenmesi, yabancı dil öğretmeni istihdam kriterlerinin yeniden belirlenmesi, proje tamamlanıncaya kadar (4 yıl içinde) her yıl 10 bin olmak üzere toplam 40 bin anadili İngilizce olan yabancı İngilizce öğretmeni alınması, okullarda hafta sonu ve yaz tatillerinde yabancı ve Türk İngilizce öğretmenlerinin birlikte çalışacağı faaliyetler düzenlenmesi” öngörülüyor.

Bakanlık, yurtdışından ana dili İngilizce olan öğretmenler getirilmesinden okullarda “English cafe”ler açmaya, popüler çizgi filmlerin ve programların televizyonlarda altyazılı yayınlanmasından, okullara eğitim setleri dağıtmaya kadar okul öncesini de kapsayacak şekilde bir dizi yeni uygulamayı gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren başlatacak.

Nimet Çubukçu’nun Açıklaması

Öğrencilerin ilköğretimde ve ortaöğretimde yabancı dil dersi almalarına karşın, İngilizce'nin yeterli ve istenilen düzeyde konuşulamadığına işaret eden Nimet Çubukçu, bu sorunları çözmeye yönelik proje hazırlandığını kaydetti. Her öğrencinin İngilizceyi rahatlıkla konuşabilir hale gelmesini hedeflediklerini dile getiren Çubukçu, ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenlerin derslere Türk öğretmenlerle birlikte girmesinin öğrencilerin pratik yapmalarına büyük faydası olacağını söyledi.

İngilizce dersi için yabancı öğretmen getirilmesinin Türk öğretmen adaylarının atamalarını etkilemeyeceğini kaydeden Çubukçu, “Bu proje, Türk öğretmenlerimizin İngilizce dersine girmesine veya İngilizce öğretmen adaylarının atanmasına engel değildir. Yabancı dilin daha iyi öğretilmesi ve konuşulması için hazırlanmış bir projedir” diye konuştu.

A.A