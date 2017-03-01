Yabancı dil eğitimine kaç yaşında başlanmalı?

Yabancı dil eğitimi 3 yaşından önce başlamalı. Genellikle bir dilin etkin bir şekilde kullanımı 4 yaşı itibariyle mümkün oluyor ancak 3 yaş öncesi çocuklar bir yabancı dile ne kadar fazla maruz kalırlarsa bu dili konuşmaları o kadar kolay oluyor. 0-3 yaş arasındaki bebekler bile ana dili dışında bir yabancı dile maruz kalırsa “aynı anda öğrenme” denilen yöntem ile her iki dili de öğrenebiliyor. Dolayısı ile doğumdan itibaren yabancı dil eğitimi, en azından bebeği öğretilmek istenen dile maruz bırakarak, onunla konuşarak ve müzik dinleterek başlatılabiliyor. Bebeklere söylenebilecek ya da dinletilecek İngilizce ninni bile onların bu dili hafızalarına kaydetmelerini sağlıyor.
İngilizce eğitime bu yaşlarda başlanmadı ise de geç kalınmış sayılmaz. Dil öğrenme yetkinliği ilerleyen yaşlarda da devam ediyor. Örneğin, 5 yaşındaki çocuk yabancı dil konuşulan bir anaokuluna gönderilirse, daha önce dil öğrenmeye başlayan çocuklarla arasındaki farkı hızla kapatabiliyor.
(TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın 4 yaşındaki kızları İngilizce konuşmasıyla görenleri şaşırttı.)
BU SÜREÇTE AİLELER ÇOCUKLARINA NASIL YARDIMCI OLABİLİR?
- Yaşlara göre şöyle farklı teknikler kullanılabilir; henüz konuşamayan bir bebeğe İngilizce konuşarak, müzik dinleterek ve ninni söyleyerek eğitime başlanabilir.
- Kelimeleri söyleyen bir çocuğa ise her gün İngilizce bir kelime öğretin. Çocuğun yaşına göre geliştirdiği yetkinliklere göre seviye, eğlenceli yollarla arttırılabilir.
- Çocuğun İngilizce’ye maruz kalacağı rahat bir ortam yaratın. Televizyonda çocuğunuza uygun İngilizce bir şov bulup dinlemesini sağlayın. Sesler, kelimeler yavaş yavaş çocuğunuzun kalıcı hafızasına yerleşecek.
- İngilizce eğitim seti edinin. Arabada, evde nerde olursanız olun seti açarak çocuğunuzun İngilizce kelimeleri sizinle birlikte tekrar etmesini sağlayın.
- Çocuğunuza İngilizce şarkılar dinletin.
- Yabancı dil bilen bir bakıcınız varsa, ondan çocuğunuzla yalnızca ve yalnızca yabancı dilde konuşmasını isteyin. 2-3 yaşındaki çocuklar duydukları sesleri taklit etmeye bayılırlar ve göreceksiniz kısa zaman içinde o kelimeleri söylemeye başlayacaklar.
- Çocuğunuzun her yeni kelimeyi öğrenişinde, o kelimenin İngilizcesini de söyleyin. Örneğin çocuğunuz o gün ''elma'' kelimesini öğrendi, ona aynı gün ''apple'' kelimesini de öğretin.
- Basit şeylerden başlayın. Alfabe, hayvanlar, renkler, eşyalar, hitaplar gibi. Bunu yaparken Google'dan faydalanabilirsiniz. Google Translate’de Türkçe bir kelime yazın, İngilizce karşılığını sesli olarak birkaç kez tekrar edin. Örneğin ‘köpek’ kelimesini yazın, İngilizceye çevrilmiş halini sesli olarak üst üste birkaç kez çocuğunuza dinletin.
- Yeni bir kelime öğretirken tüm duyularını kullanabilirsiniz. Bu, öğrenilen kelimenin çok daha kısa sürede öğrenilmesini ve çok daha kalıcı olmasını sağlar. Örneğin çocuğunuza yoğurt yediriyorsunuz, o an ‘yogurt’ kelimesini de öğretin. ‘Aslan’ kelimesini öğretiyorsunuz, bir oyuncak aslan ya da aslan fotoğrafı gösterin, yağmurlu bir günde ‘yağmur’ kelimesini öğretin ve bu kelimeyi tekrarlarken yağmur sesine dikkat çekin.
- Çocuğun dil öğreniminde tekrarlar çok çok önemlidir. Bir çocuğun ana dilini öğrenmesini düşünün; başka herhangi bir dil bilmediği için duyduğu sesleri gördüğü durumlarla ilişkilendirerek hangi durumda ne söylendiğini anlar ve bunun zaman alması doğaldır. ‘Gel’ kelimesi ile ‘gelmek’ eylemi arasındaki bağlantıyı kurması için bu kelime ve durumla defalarca karşılaşmış olması gerekir. Henüz anadilini dahi konuşamayan bir çocuğun bir yabancı dili öğrenirken de durumu aynıdır. Bir kelimeyi öğrettiğiniz zaman bunu defalarca tekrarlayın.
- Kelime oyunları oynayın. Örneğin, daha önce İngilizce karşılıklarını öğrettiğiniz oyuncakları odanın çeşitli yerlerine koyun ve sırasıyla İngilizce karşılıklarını söyleyerek size getirmesini isteyin. Oyun oynayarak öğrenmek çocukların en keyif aldığı şeydir.
- Sosyalleşmek dil öğrenirken oldukça önemli. Dil öğrenen başka çocuklar ve aileleriyle çocuklarınızın öğrendiklerini paylaşabilecekleri sosyal ortamlarda görüşün ya da bu şekilde sosyal ortamlar yaratın.
- Çocuğunuz yeni kelimeleri öğrendikçe ufak kalıplara ve daha sonra da cümlelere geçin. Unutmayın bu zaman alacak, hızlı bir sonuç beklemeyin. Sabırlı olun.
- Her şeyden önce, beklentilerinizi makul tutun. Her gün İngilizce bir şov programı izleyerek, İngilizce müzik dinleyerek ya da bir İngilizce kelime öğrenerek çocuğunuz İngilizce konuşmaya başlamayacak. Ancak ne kadar erken yaşta İngilizce’ye maruz kalırsa o kadar kolay bir şekilde ve güzel bir aksan ile zamanı geldiğinde İngilizce konuşmaya başlayacaktır.