Yabancı dil eğitimi için doğru yaş nedir?

Çocuklarımızın iyi düzeyde yabancı dil öğrenmesini, en az bir yabancı dili, ana dili düzeyinde konuşarak kendisini rahatlıkla ifade edebilmesini istiyoruz. Çocuklarımıza bu yönde eğitim aldırmak için çaba sarf ediyoruz.

Yabancı dil eğitimine ne zaman başlamamız gerektiği konusunda ise uzmanlar, net olarak “mümkün olan en erken yaş”ı işaret ediyorlar. Yabancı dil öğrenimine erken yaşta başlamanın sayısız avantajı var.

VİTAMİN, TEDDY’S READY İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI İLE OKUL ÖNCESİ, 1 VE 2.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENMESİNE OLANAK SAĞLIYOR. TEDDY’S READY İLE ERKEN YAŞTA İNGİLİZCE ÖĞRENMEK HEM ÇOK KOLAY HEM DE ÇOK EĞLENCELİ!

Bunlardan birincisi, yabancı dil ile erken yaşta tanışmak; o dili ana diline yakın düzeyde öğrenmeye olanak sağlıyor. Bu da dilin kalıcı olarak öğrenilmesi anlamına geliyor.

Küçük yaşlardan itibaren yabancı dil dinleme ve konuşma becerisi kazanan çocuklar; doğru telaffuz, tonlama ve vurgu gibi dil kazanımlarını ilerideki hayatlarında ustalıkla kullanıyorlar.

Çocuk, edinim yoluyla dil öğrenimini gerçekleştirdiği için öğrendiği yabancı dili günlük yaşamının bir parçası haline getirerek içselleştiriyor. Erken yaşta dil öğrenenlerin yaratıcılığı ve karar verme becerisinin gelişmesinin yanında öz güveni de artıyor, problemleri çok daha kolay çözebiliyor.

Çocuklarınızı erken yaşta dil öğrenimi konusunda destekleyin, ileride sıkıntı yaşamasınlar, erken yaşta yaşamlarına değer katsınlar.