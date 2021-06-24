Yaban Kedisi Nedir? Yaban Kedisinin Özellikleri, Kişiliği Ve Bakımı Nasıldır?

Yaban kedisi (Felis silvestris), kedigiller (Felidae) ailesine ait olan bir kedi türüdür. Batı Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında farklı alt türleri bulunan geniş bir coğrafyada yaygın bir şekilde bulunur.

Yaban Kedisi Nedir?

Yaban kedisi, kedigiller familyasına aittir ve bu kedi türü, ev kedilerin atası olarak kabul edilir. Yaban kedisi, ev kedilerinin yabani olanıdır. Koku alma duyusu çok gelişmiş olduğu için sizi çok uzaktan fark edebilir ve kendisini gizler. Kolay bir kedi türü değildir. Küçük kemirgen tavşanlar ve kuşlarla beslenir. Doğada avlanmayı sever ve avladığı hayvanları tüketir.

Yaban Kedisinin Kökeni

Yaban kedisinin yayılışı Batı Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında farklı alt türleri ile birlikte oldukça geniş bir coğrafyada yaygın olarak görülür. Yaban kedisinin doğal yayılımı Orta ve Doğu Avrupa’dan, Batı Avrupa’da İskoçya’dan, Orta Asya’ya ve Hindistan’a kadar uzanır. Aynı zamanda Afrika’nın tropik orman kuşağı haricinde Afrika’nın büyük bir bölümünde yaygın olarak görülür. Türkiye’nin kuzeyi başta olmak üzere, güney ve batı kesiminde az sayıda bulunur.

Yaban Kedisinin Kişiliği ve Ruhsal Özellikleri

Doğal ortamlarda çok fazla görülmez. Rüzgarlı havalarda ancak bu kedileri görme şansınız olabilir.

Koku alma duygusu çok gelişmiştir. Uzaktan bile kokunuzu kolayca alabilir.

Bakışları ve vücut şekli bir yaban hayvanına benzer. Habitatı ise, daha çok kayalık alanlarda ve sık ormanlık alanlarda görülür. Genellikle gece etkin davranır. Kaya yarıklarında, ağaç ve kütük kovuklarında yaşar.

Yaban Kedisinin Fiziksel Özellikleri

Bacakları bedenine göre daha uzun, başı daha iri ve yassıdır.

Gür ve kalın kuyruğu vardır. Kuyruğunda ise, 3-5 siyah halka bulunur. Kuyruk ucunda ise, kalın bir siyah halka yer alır. Ev kedisinin kuyruğu daha ince olur ve halkaları bu kadar belirgin olmaz.

Kuyruk ucu ev kedisinde incelerek biterken, yaban kedisinde ise, genişleyerek biter.

Vücudun bazı bölgeleri kızılımsı bir renge sahiptir. Özellikle de ense, bacak baldırları vs daha kızıl bir renk olabilir. Aynı zamanda vücudunda siyah çizgileri bulunur, bacaklarda ve ensede de bu çizgiler daha belirgindir. Yaban kedileri, çizgilidir ve pek çok yabanileşmiş ev kedisi gibi benekli değildir.

Yaban Kedisinin Bakımı Nasıldır?

Yaban kedisinin bakımı oldukça zor bir kedidir. Evde bakılmaya uygun değildir. Dişileri genelde yılda bir kez gebe kalır. Gebelik süreci ise, 68 gün sürer ve ardından 6-8 yavru verirler. Yaban kedileri evcil kedilerle çiftleşerek melez döller verebilir. Genellikle gündüz uyur geceleri de aktif olurlar.

Yaban Kedisi Renkleri

Yaban kedilerinin görünümü normal ev kedilerine göre daha farklıdır. Yaban kedilerinin kuyrukları daha uzun ve daha kalındır. Kuyruklarında ise, 4, 5 adet siyah halka bulunur. Kuyruğun bitiş kısmında ise halka bulunur. Küçük kısmında bulunan halkalar vücutlarında çok sayıda siyah çizgiler bulunur. Bazı bölgelerinde ise, kızılımsı renkler bulunur. Yaban kedileri nadiren de olsa çok soğuk havalarda görebilirsiniz. Bakışı ve görünüşü aynı bir yabani hayvan izlenimi verir. Aynı zamanda da yabani kedilerin beslenme şekilleri ve yaşam koşulları de oldukça farklıdır. En önemli özellikleri ise, sivri kuyruğu, kulakların arkasında bulunan kızıl renk ve fazla belli olmayan çizgileridir.

Yaban Kedileri Ne Kadar Yaşar?

Yaban kedileri, doğal ortamlarında ortalama olarak 15 yıl kadar yaşar.