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Yaban, İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’ni Şenlendiriyor

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Yaban, İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’ni Şenlendiriyor
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İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’nde 6 Ekim 2010 tarihinde prömiyer yapacak olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban isimli eseri, izleyicilerini bekliyor.

İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’nde 6 Ekim 2010 tarihinde prömiyer yapacak olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban isimli eseri, izleyicilerini bekliyor.

Berkun Oya’nın uyarladığı, Bengisu Gürbüzer Doğru’nun yönettiği oyunun dekor tasarımı Aytuğ Dereli’ye, giysi tasarımı Esra Selah’a, ışık tasarımı Kazım Öztürk’e, müziği Can Atilla’ya, hareket düzeni Yasemin Erkan’a ait.

Oyunun Konusu

I. Dünya Savaşı’nda bir kolunu kaybederek emekli olan yedek subay Ahmet Celal’in, işgal altındaki İstanbul’u bırakıp, bir köye yerleşmesiyle başlayan üç yıllık öyküde; Mustafa Kemal’in Amasya ve Erzurum kongreleriyle başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın seyrine ve köy halkının olaylar karşısındaki duruşuna tanık oluyoruz. Dönemin aydın ve Anadolu köylüsünün gerçeklerine değinen birçok güçlü isim rol alıyor.

Oyun; 7, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28 ve 30 Ekim tarihlerinde de aynı sahnede seyirciyle buluşacak.

0312 309 39 20

 

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