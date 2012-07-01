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“Ya Aşk Olmasaydı?”

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“Ya Aşk Olmasaydı?”
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Sinemaseverler bu filmi beğeniyle izleyecekler!

Vicente Villanueva’nın yönettiği ve Hugo Silva, Adriana Ugarte, Alex Barahona ile Ruben Sanz’ın oynadığı Ya Aşk Olmasaydı? (The Opposite Of Love), 29 Haziran 2012’de Tiglon Film dağıtımıyla Majestik Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Merce, karmaşık bir kızdır, sevgilisi yoktur ve sevgili istememektedir, çünkü sevgilisi olduğunda diğer yüzü ortaya çıkar, kontrol cadısına dönüşür. Masördür, özel bir yeteneğe sahiptir, dokunduğu müşterileri duygusal bir çözülmeye düşerler. Asansörde mahsur kalır ve üç itfaiyeci tarafından kurtarılır. İtfaiyeciler, Merce’yi kim yatağa atacak diye iddiaya girer.

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