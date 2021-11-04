Y ile başlayan erkek isimleri nelerdir? Y harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

Y harfiyle başlayan ve yurt dışında popüler olan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Yann 2- Yves 3- Yael 4- Yolanda 5- Yusia

Y İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

1- Yasin

2- Yener

3- Yılmaz

4- Yetkin

5- Yusuf

6- Yemin

7- Yağız

8- Yahya

9- Yaman

10- Yavuz

Y HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

1- Yasin:

Ülkemizde 50 binden fazla kişinin taşıdığı Yasin ismi, Arapça Ya ve Sin harflerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Kuran'ı Kerimde Cin Suresinden sonra gelen Yasin Suresi toplam 83 ayettir.

2- Yener:

Öz Türkçe bir isim olan Yener, ''yenmek'' fiilinden türetilmiştir. İsmin sözlük anlamı galip gelendir.

3- Yılmaz:

Ülkemizde en popüler 50 isimden biri olan Yılmaz, kolay kolay pes etmeyen, mücadeleci ve savaşçı demektir. Bu isim genellikle Mehmet ve Ali isimleriyle birlikte kullanılır.

4- Yetkin:

Mahir ve Nail isimleriyle eş anlamlı olan Yetkin, bir işi yapmaya muktedir olan kimse demektir. Ülkemizde yaklaşık 12 bin kişi bu ismi kullanıyor.

5- Yusuf:

Tevrat ve İncil'de ''Joseph'' şehlinde geçen Yusuf isminin sözlük anlamı Allah'a dua eden ve yakarandır. Toplam 111. ayetten oluşan Yusuf Suresinde, Hz. Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya atılışı, Mısır'a köle olarak satılması ve en sonunda Mısır hükümdarı oluşu detaylı bir şekilde anlatılır.

6- Yemin:

50'li yıllardan sonra popüler olmaya başlayan Yemin ismi, söz ve ahit kelimeleriyle eş anlamlıdır.

7- Yağız:

Türkiye'de yaklaşık 27 bin kişinin taşıdığı Yağız ismi hem cesur, yiğit, gözü pek hem de esmer anlamına gelir.

8- Yahya:

Yahya ismi Allahu Teala lütufkardır, bol bol ve karşılıksız rızıklandırır gibi anlamlara gelir. Kuran'ı Kerim'de Hz. Yahya'nın, oğlu Hz. Yusuf'un ölüm haberini aldıktan sonra ağlamaktan kör olduğu ve Hz. Yusuf'un gömleğini yüzüne sürdükten sonra gözlerinin açıldığı anlatılır.

9- Yaman:

2000'li yılların başından itibaren popüler olan Yaman, bileği kolay kolay bükülmeyen, kuvvetli ve yiğit manasına gelir.

10- Yavuz:

Osmanlı İmparatorluğunun 9. padişahı I. Selim'in lakabı olan Yavuz, düşmanlara korku salan, cesur ve korkusuz demektir.