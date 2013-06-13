Wyndham İstanbul Kalamış Marina’dan Babalar Günü sürprizi

Wyndham Istanbul Kalamış Marina’da hizmet veren Remina Restaurant, Babalar Günü’ne özel brunch menüsünde sunduğu %50 indirimle sizi ve ailenizi uzun bir Pazar keyfine davet ediyor!

Babanız yemek yemeyi bir keyif olarak görüyorsa Haziran ayının en değerli gününde ona tadı damağından gitmeyecek bir hediye verin! Wyndham Istanbul Kalamış Marina’da hizmet veren Remina Restaurant Babalar Günü’nde sabah saatlerinizi keyfe dönüştürüyor!

Güzel havanın tadını çıkarmak, havuz başında, zengin bir sofrada ailece güzel vakit geçirmek istiyor ve “başlangıçların” önemini biliyorsanız Remina Restaurant muhteşem konumuyla sizin için ideal bir adres. Tüm babalara sunduğu %50 indirimin yanında 7-12 yaş arası çocuklara da %50 indirim sağlayan Remina Restaurant’ta 0-6 yaş arası çocuklar brunch menüsünden ücretsiz yararlanabiliyor.

Marmara Denizi’nin mükemmel manzarasında konumlanan Wyndham Istanbul Kalamış Marina’nın bünyesinde hizmet veren Remina Restaurant zengin kahvaltı sofrasında uzun bir sabah keyfi yapmak isteyen babalar için sunduğu avantajlar ve kusursuz hizmet anlayışıyla hayatınızın en özel günlerinden birinde çok renkli bir başlangıca imza atıyor. Bahçe katında bulunan havuz manzaralı restoran genç, dinamik ve deneyimli mutfak ekibinin yetenekli ellerinden çıkan lezzetli menüleri ile damaklarda eşsiz tatlar bırakırken gümüş renklerin hakim olduğu, el işçiliği tavan süslemeleri ile ihtişamı beraberinde getiren salonları ile konuklara görsel bir şölen yaşatıyor.

Adres: Kalamış Fener Caddesi 38 – Kalamış İstanbul

Rezervasyon: (0216) 400 00 00 (dahili 7121)