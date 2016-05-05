Wyndham Grand İstanbul’da keyifli bir Anneler Günü

Kentin en prestijli oteli Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de Anneler Günü, Türkiye’nin önde gelen şefleri arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya’nın çiftlikten masaya uzanan lezzetlerle oluşturduğu “Akdeniz Sentezi” temalı brunchı ile başlayacak. 10:00 – 14:00 arasında verilecek brunch otelin teras katında hizmet veren Ouzo Roof Restaurant’ta gerçekleşecek.

AİLENİZLE MUTLU BİR PAZAR GEÇİRİN

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, 8 Mayıs Pazar günü annenize hediye edebileceğiniz çok özel tek gecelik ve iki gecelik konaklama paketleri de sunuyor. Modern mimarisiyle döşenen Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel odalarında ailenizle keyifli bir gece geçirebilir, Anneler Günü’ne özel oda ikramlarının ve manzaranın keyfini çıkartabilirsiniz.

ANNENİZİ ŞIMARTIN

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’in özel bir markası olan Blue Harmony Spa ise Anneler Günü’ne fırsatlar sunuyor. Özel masaj ve terapiler, buhar odaları, Türk Hamamı, kapalı havuz, özel dinlenme odaları ve fitness salonu sizleri bekliyor. Bu anneler gününde annenize keyifli bir deneyim yaşatın.

Bu yıl 8 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Anneler Günü’nü keyifle geçirmek, tüm sorularınız ve rezervasyon yaptırmak için (0216) 400 00 00’ı aramanız yeterlidir.

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel

Adres: Fener Kalamis Caddesi 38 – Kalamış İstanbul