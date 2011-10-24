WTA Championships İstanbul’da!

Dünya tenisinin en prestijli turnuvalarından biri olan WTA Championships yarın İstanbul'da başlıyor. Türkiye Tenis Federasyonu’nun (TTF) ev sahipliğini yaptığı organizasyon, üç yıl boyunca ülkemizde düzenlenecek.

Kadınlar tenisinin en iyi sekiz ismi ve çiftlerde en başarılı dört takımı, 2011-2013 yıllarında tüm dünyaya tenis ziyafetini, kıtaların birleştiği eşsiz şehir İstanbul’dan sunacak. Bu turnuva aynı zamanda İstanbul’un 2012 spor başkenti olmasına büyük katkı sağlayacağı gibi, Türkiye’nin 2020 Olimpiyatları’na adaylığını da güçlendirecektir.



Kültürlerin birleştiği İstanbul’da yeni bir efsanenin yazılacağı şampiyonanın ilki 25-30 Ekim 2011 tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Ayda Uluç, “ Çocuğumuz gibi gördüğümüz şampiyona için artık sayılı günler kaldı. Tüm Türkiye’den destek bekliyoruz” dedi.

İlk 8 İsim Belli Oldu

CAROLINE WOZNIACKI

MARIA SHARAPOVA

PETRA KVITOVA

VICTORIA AZARENKA

NA LI

VERA ZVONAREVA

SAMANTHA STOSUR

AGNIESZKA RADWANSKA