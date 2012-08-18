WTA Championship biletleri satışta

3 yıl boyunca Türkiye'de düzenlenecek olan dünyanın en önemli bayanlar tenis şampiyonası olan WTA Championships 2. yılında yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşiyor.

“TEB BNP Paribas WTA Championships İstanbul Tenis Turnuvası", 23 - 28 Ekim 2012 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Turnuva, Türkiye’de düzenlenmiş en önemli spor organizasyonlarından biri olacak. Dünya genelinde gerçekleşen toplam 52 adet bayanlar tenis turnuvası sonunda teklerde en iyi 8 ve çiftlerde en iyi 4 takım İstanbul’da mücadele edecek.

En prestijli WTA organizasyonu olan TEB BNP Paribas WTA Championships İstanbul, bayan spor organizasyonlarında verilen en büyük ödül olan 4.500.000 doların sahibini bulmasıyla tamamlanacak.

TEB BNP Paribas WTA Championships İstanbul organizasyonu, Türkiye’yi bölgesinde spor organizasyonları konusunda lider konuma getirerek, İstanbul’un ve komşu illerin tanıtımı açısından büyük katkılar sağlayacak.

Biletler biletix'te