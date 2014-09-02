Winx Perileri çocuklar ile buluşuyor

Türkiye’de Filma tarafından temsil edilen ve dünya çocukları tarafından ilgiyle takip edilen Winx Club, ‘Meet&Greet’ etkinliği düzenliyor. Etkinliğin ilki Toyzzshop’un Bağdat Caddesi mağazasında 6-7 Eylül’de gerçekleşecek. Meet & Greet Avrupa yakasında ise 13-14 Eylül’de İstinye Park Toyzzshop mağazasında düzenlenecek.

Winx Club, Toyzzshop mağazalarına Winx Perilerini getiriyor. Tüm dünyada çocuklar tarafından sevilerek izlenen çizgi film Winx Club, birbirinden eğlenceli etkinliklerine devam ediyor.

Film ön gösterimine bilet kazanacaklar...

Winx Club Perileri, Toyzzshop mağazalarında eylülde çocuklarla buluşuyor.

Meet&Greet etkinliğinde Winx Perileri, çocuklar ile tanışacak, onlar ile bol bol fotoğraf çektirip, imza dağıtacak. Winx Club’ın bir de çocuklara sürprizi var! Etkinlik boyunca mağazalardan Winx Club okul seti alan ilk 5 çocuk, Winx Club’ın 27 Eylül’de gerçekleşecek filminin ön gösterimine 2 kişilik davetiye almaya hak kazanacak.