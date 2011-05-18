Winx Club Sihirli Macera

Winx Perileri yeniden, eğlenceli, keyifli ve baştan sona sihirli bir filmde maceralara doğru uçuyor! Bu maceralara hazır mısınız?

Winx Club'ın yeni filminde Winx Perileri, Bloom ve arkadaşları yepyeni maceralara uçuyorlar. Ama işler hiç de istedikleri gibi gitmiyor!

Prenses hayatından sıkılan ve bu arada erkek arkadaşı Sky’la da arası bozulan Bloom ve peri arkadaşları için hayat toz pembe değildir.

Trix’ten destek alan Eskiçağ Cadıları da İyi ve Kötü Sihir arasındaki dengeyi sağlayan Hayat Ağacı’nı bulmuşlardır. Eskiçağ Cadıları yaptıkları güçlü bir büyü ile bu dengeyi bozar ve güçlerini yitiren Bloom ve arkadaşları bütün kötülüklerin kaynağı olan cadılarla yüzleşmek zorunda kalır.