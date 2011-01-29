Winx Club’dan Canlı Dans Gösterisi

"Yarıyıl tatili nasıl geçer?" diye düşünmeyin. İşte çocuklara büyük sürpriz! Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Winx Club Canlı Dans gösterisi İstanbul Palladium Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

5-6 Şubat ile 12-13 Şubat tarihlerinde tüm çocuklar Winx Club Dans Show’u izleyip çok sevdikleri Winx perileri ile resim çektirebilecekler.

Kız çocuklarının çok sevdikleri Winx Club Perileri, Bloom, Stella ve Flora sömestre tatilinde Winx Club Canlı Dans Gösterisi ile İstanbul’a geliyor. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek olan dans gösterisinde çok sevilen Winx Perileri, Winx Club müzikleri eşliğinde özel bir dans gösterisi sergileyecek.



Sürpriz Hediyeler Çocukları Bekliyor



Canlı Dans gösterisinin yanı sıra çocuklar Winx Club’ın farklı etkinlikleriyle de tüm gün keyifli vakit geçirecekler. Winx Club’ın Panini Sticker Albüm Yarışması, Winx Puzzle Grup yarışması, Boyama ve Winx müzikli yarışmalarla tam bir karnaval havası yaşanacak. Müzikal show’un yanı sıra düzenlenecek çeşitli aktiviteler ile eğlenme şansı bulan çocuklar aynı zamanda birçok sürpriz hediyeye sahip olabilecekler.