Dünyanın en popüler lisans karakteri olan 'Winx Club Çizgi Film Sergisi' 8 Ekim- 13 Kasım 2011 tarihleri arasında Türvak Sinema- Tiyatro Müzesi’nde başlıyor. Sergide çocuklar, bir çizgi filminin bütün aşamalarını görme şansına sahip olacak.

Winx Perileri’ni kız çocuklarıyla buluşturan Iginio Straffi’nin orjinal çizgi film eskizleri İstanbul’a geliyor. Dünyanın yeni animasyon dahisi İtalyan Iginio Straffi’nin imzasını taşıyan eskizlerin yer aldığı sergiyi gezen çocuklar; bir çizgi filmin yapım aşamasını görecekler.

Aynı zamanda, kendi karakterleriyle özdeşleştirdikleri Winx Perileri’nin çizimlerini çizgi film sezonları boyunca geçirdikleri değişimleri de yakından inceleme imkânına sahip olacaklar. Serginin en büyük sürprizlerinden biri ise binlerce çizgi film karesi kullanılarak oluşturulan devasa Winx Club Perileri’nin kolaj çalışmaları olacak.

İstanbul’da Türvak Sinema-Tiyatro Müzesi Sergi Salonu’nda Winx hayranı yüzlerce çocukla buluşacak olan sergi, sonrasında ise Türkiye’nin çeşitli illerini gezecek. Ziyaret saatleri ise Salı ve Pazar 10:00-18:00 arası olacak.

TÜRVAK TÜRKER İNANOĞLU VAKFI