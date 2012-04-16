Winx perileri canlı dans gösterisi ve imza günü için Forum Trabzon’da! Forum Trabzon Alışveriş Merkezi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Winx Club Canlı Dans Gösterisi ve Winx Perileri İmza günü etkinliği gerçekleştirilecek. 23 Nisan pazartesi günü tüm çocuklar, Winx perileri ile tanışma ve dans etme fırsatını yakalayacaklar.

Özellikle kız çocuklarının hayranı olduğu Winx Club Perileri; Bloom, Stella, Flora, Muisa, Layla ve Tecna 23 Nisan’da Winx Club Canlı Dans Gösterisi ile sevenleriyle buluşacak.

Winx Club Perileri Winx Club Müzikalinden esinlenerek sergileyecekleri gösteride özel koreografileri, kostümleri, müzikleri ve birbirinden ilginç dans showları ile tüm çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlayacak. Winx Perileri iki kez gerçekleştirecekleri canlı dans gösterisi sonrasında çocuklarla bir araya gelip, onlara imza da dağıtacak.

23 Nisan’da Forum Trabzon’a gelen tüm çocuklar, Winx Club’ın renkli dünyasını keşfedecekler.

Yer : Forum Trabzon, Fener Meydanı

Tarih : 23 Nisan 2012, Pazartesi

Saat : 14.00 - 16.00

Forum Trabzon