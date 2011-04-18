Winnie The Pooh Sinemalarda

15 Nisan'da gösterime giren Winnie the Pooh, Walt Disney'in en başarılı televizyon serilerinden birisi. Film; balsever, felsefik ayı ve arkadaşları Tigger, tavşan Piglet, baykuş Kanga, Roo ve Eeyore'un Christopher Robin'i hayali bir suçludan kurtarmak için çıktıkları çılgın bir görevi konu alıyor.

Walt Disney Animation Studios, “Winnie the Pooh” ile 100 Dönüm Ormanı’na geri dönüyor. Özgün bölümlerin sonsuz çekiciliğine, zekâsına ve hevesine sahip bu yepyeni film, felsefik “ufak beyinli ayıcık” ile arkadaşları Tigger, Tavşan, Piglet, Baykuş, Kanga, Roo ve kuyruğunu kaybetmiş Eeyore’yi tekrar bir araya getiriyor.

“Ne yapsan da o gün bir türlü kazanamadığın günler vardır ya? Öyle bir gün yaşadın mı Eeyore?” diye sorar Pooh. Baykuş, ekibi, Christopher Robin’i hayali bir suçludan kurtarmak için çılgın bir göreve yollar. Bal aramaya çıkan Winnie, çok yoğun bir gün geçirir. A. A. Milne’nin Disney klasiği kitaplarındaki üç hikâyeden esinlenen, el çizimi “Winnie the Pooh” Avrupa ve Latin Amerika sinemalarında 2011 yılının ilkbaharında gösterime girecek.