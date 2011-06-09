Bolt'un yaratıcısı Walt Disney Animation Studios, Winnie The Pooh'nun muhteşem ve yepyeni macerasını gururla sunuyor. Sevilen ayı ve onun hem sadık hem de eğlenceli dostlarının maceralarını siz de izleyin.

Kuyruğunu kaybeden mahsun ve yaşlı Eeyore'a yardım etmek ve Christopher Robin'i gizemli Backson'dan kurtarmak isteyen Baykuş; Pooh, Tigger, Rabbit, Piglet, Kange ve Roo'dan oluşan tüm çeteyi çılgın bir maceraya gönderir. Sonunda, tek niyeti biraz daha “bal” bulmak olan bir ayı için oldukça meşgul geçen bir gün olacaktır.

A.A. Milne'in beş hikayesinden ilham alınarak Disney'in efsaneleşen el çizimi tarzıyla canlandırılan bu yepyeni film, dünyanın en sevilen karakterlerini yepyeni bir nesle aktarıyor. Yeni şarkılarla dopdolu bu Winnie The Pooh filminin herkesin DVD koleskiyonunda yer alması gerekiyor.

