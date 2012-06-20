Wings TTF Open Tenis Turnuvası başlıyor!

Her yıl merakla beklenen Wings TTF Open Tenis Turnuvası, bu sene 28 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Turnuvaya katılmak için siz de 25 Haziran Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Hillside City Club-Etiler’e başvuru yapabilirsiniz.

Wings TTF Open Tenis Turnuvası, 28 Haziran Perşembe günü, Wings’in ana sponsorluğunda, Hillside City Club-Etiler’de başlayacak. Dereceye girecek sporcuların çok cazip hediyeler kazanacağı Wings TTF Open Tenis Turnuvası’na katılmak için 25 Haziran Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Hillside City Club-Etiler’den başvuru yapılabilecek. 28 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Wings TTF Open Tenis Turnuvası’nda katılımcılar 17 kategoride yarışacaklar. Geçtiğimiz yıl 500’den fazla sporcunun katıldığı, Türkiye Şampiyonası’nın önemli ayaklarından biri olan Wings TTF Open Tenis Turnuvası’na Hillside City Club üyelerinin yanı sıra, üye olmayan Hillside misafirleri de katılabiliyor.

Turnuvada dereceye girenleri hangi sürpriz hediyeler bekliyor?

Turnuvada dereceye giren sporcuları, Wings, Philips ve Peugeot’dan cazip hediyeler bekliyor. Wings, kategori birincileri arasında yapılacak çekiliş ile 5 kişiye yurt içi uçak bileti, dereceye giren tüm katılımcılara ise SANDA SPA’dan 50 dakikalık bir masajı içeren hediye çeki verecek. Philips, kategori birincileri arasında yapılacak çekilişle 2 adet Philips Smart TV hediye edecek. Peugeot ise kategori birincileri arasından yapılacak çekiliş ile 5 kişiye hafta sonu kullanmaları için Peugeot RCZ verecek.

Bu heyecanlı turnuvanın finali ve ödül töreni ise 9 Temmuz Pazartesi günü yine Hillside City Club-Etiler’de gerçekleştirilecek.

Wings TTF Open Tenis Turnuvası’nın kategorileri ise şöyle sıralanıyor:

Tek Kadınlar: 35+, 40+, 45+, Yeni başlayan kadınlar

Tek Erkekler: 25+, 35+, 45+, 55+, 60+, Yeni başlayan erkekler

Çift Kadınlar: 35+

Çift Erkekler : 25+, 35+, 45+

Karışık Çiftler: 25+, 35+, 45+

Tel: (0212)-352-23-33



Adres: Tepecik Yolu, Alkent Sitesi, Etiler