Wild Nothing sevenleriyle Babylon'da buluşuyor

Jack Tatum’um nefesleri kesen dream pop projesi Wild Nothing, B Yüzü ve Babylon iş birliğiyle 28 Mart’ta Türkiye’de ilk defa Babylon sahnesinde.

2009 yılında paylaştığı Summer Holiday’in ardından Wild Nothing, Captured Tracks üzerinden yayınladığı çıkış albümü Gemini ile Pitchfork ve Amazon.com editörleri tarafından 2010 yılının en iyi albümleri arasında kendine yer buldu. Synth ve shoegaze’e bandırılmış şarkılarıyla dinleyenleri içine çeken ve nazik sesiyle erişilmesi zor duyguların arasında bir bir yolculuğa çıkaran Tatum, 2011’de yayınladığı EP’si Golden Haze’den sonra geçtiğimiz Ağustos ayında ikinci uzunçalar albümü Nocturne’ü yayınladı ve başta Billboard olmak üzere pek çok müzik otoritesinin listelerine başarılı bir giriş yaptı. Bu sefer odasından çıkan ve daha önce Deerhunter, Atlas Sound, Spoon gibi gruplarla da çalışmış prodüktör Nicolas Vernhes’la bir araya gelen Wild Nothing, son albümlerinde olduğu gibi canlı performanslarıyla da mükemmele bir adım daha yaklışıyor.



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