Whitney Houston Los Angeles’da ölü bulundu

"The Bodyguard" adıyla gösterilen filmindeki "I Will Always Love You" (Seni Daima Seveceğim) şarkısıyla Türkiye'de de milyonlarca kişinin gönlüne taht kuran Whitney Houston, 48 yaşında yaşamını yitirdi.

Dün gece 23.55'te, Los Angeles’daki Beverly Hilton otelinde ölü bulunan Grammy ödüllü sanatçının menajeri Kristen Foster, Houston’ın ölüm nedeninin kesin olarak bilinmediğini açıkladı.

Hem sesi hem de güzelliğiyle "müzik dünyasının altın kızı" ve "pop müziğin kraliçesi" olarak anılan Whitney Houston'ın, son yıllarda kendisini uyuşturucu batağından kurtaramadığı biliniyor.

DHA