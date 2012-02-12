MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Etkinlikler Haberleri Whitney Houston Los Angeles’da ölü bulundu
GeriEtkinlikler Whitney Houston Los Angeles’da ölü bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Etkinlikler
Son Güncelleme:

Whitney Houston Los Angeles’da ölü bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Whitney Houston Los Angeles’da ölü bulundu
Abone Olgoogle-news

Müzik dünyasının altın kızı 48 yaşında hayatını kaybetti.

"The Bodyguard" adıyla gösterilen filmindeki "I Will Always Love You" (Seni Daima Seveceğim) şarkısıyla Türkiye'de de milyonlarca kişinin gönlüne taht kuran Whitney Houston, 48 yaşında yaşamını yitirdi.

Dün gece 23.55'te, Los Angeles’daki Beverly Hilton otelinde ölü bulunan Grammy ödüllü sanatçının menajeri Kristen Foster, Houston’ın ölüm nedeninin kesin olarak bilinmediğini açıkladı.

Hem sesi hem de güzelliğiyle "müzik dünyasının altın kızı" ve "pop müziğin kraliçesi" olarak anılan Whitney Houston'ın, son yıllarda kendisini uyuşturucu batağından kurtaramadığı biliniyor.

DHA

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle