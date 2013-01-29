MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Etkinlikler Haberleri WhatsApp özel hayatı ihlal ediyor
GeriEtkinlikler WhatsApp özel hayatı ihlal ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Etkinlikler
Son Güncelleme:

WhatsApp özel hayatı ihlal ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
WhatsApp özel hayatı ihlal ediyor
Abone Olgoogle-news

Ücretsiz mesaj göndermek güzel ama peki ya dezavantajları?

Kanada Özel Hayatı Koruma Komisyonu (OPC) ve Hollanda Veri Koruma Kurumu (CBP), WhatsApp'ın, kullanıcıların telefon rehberindeki tüm numaralara erişebildiği ve bilgileri elinde tuttuğu için özel hayatın gizliliği kanununun ihlal edildiği gerekçesiyle başlattığı soruşturmada birtakım bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

Telefon rehberindeki diğer WhatsApp kullanıcılarını belirlemek için kullanıcının kişi listesine ulaşan program, WhatsApp kullanmayan numaraları da kayıt altına alabiliyor.

Yalnızca IOS 6 işletim sisteminde, kişiler manuel eklenerek, tüm rehberin otomatik olarak kayıt altına alınması engellenebiliyor.

Ancak diğer akıllı telefon ve işletim sistemlerinde program, WhatsApp uygulamasını kullanmayan diğer kişilerin bilgilerini silmek yerine elinde tutabiliyor.

Öte yandan, OPC ve CBP soruşturmanın başında, şifresiz Wi-Fi bağlantısı üzerinde yollanan WhatsApp iletilerinin şifrelenmediğini ve şifrelenmeyen mesajların rahatlıkla ele geçirilebileceğini belirtmesi üzerine program eylül ayından itibaren gönderilen mesajları şifrelemeye başlamıştı. Aralık sonunda, programın bir günde 18 milyar mesaj barajına ulaştığı açıklanmıştı.

A.A

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle