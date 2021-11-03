Webasto nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? Webasto nasıl yapılır

Webasto genellikle uzun yollarda kullanılan tır gibi ağır ağaçların ısıtma ve soğutma sistemlerine verilen isim olarak bilinir.

Webasto Nedir?

Tır ve ağır araçlar gibi uzun yola giden araçlarda yer alan ısıtma ve soğutma sistemlerini üreten Alman firmasına webasto denilmektedir. İşinde oldukça başarılı olan Webasto firması işinde oldukça başarılı olduğu için bu sistemler de genel olarak firma ismi ile anılmıştır. Günümüzde ise webasto bağımsız kalorifer ve harici ısıtma olarak bilinmektedir. Tır ve ağır vasıtalarda kullanılan webasto araç yakıtına ihtiyaç duyarak çalışır. Araç yakıtı ile çalışan bu sistem aslında bağımsızdır.

Webasto Ne İşe Yarar?

Webasto, uzun yol araçları ve tırlarda kullanılan ısıtma ve soğutma sistemlerine verilen isimdir. Araçta webasto bulunduğu takdirde sistem de bağımsız bir şekilde çalışmaktadır. Webasto aracın yakıtına ihtiyaç duyarak çalışması ile bilinir. Sistemde yer alan kızdırma bujisi de yakıtın yanmasını sağlamaktadır. Böylece ısı da ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra webasto genel olarak motor suyunu ısıtabilir. Bu sayede araç içerisinde iklimlendirme de sağlayacaktır. Webasto genel olarak havayı ve motor suyunu ısıtan türlere sahip olması ile bilinmektedir.

Webasto Nasıl Çalışır?

Webasto sistemi çok basit bir şekilde çalışmaktadır. Webasto ya sulu ya da kuru olarak çalışır. Kuru olan webasto havayı ısıtmaktadır. Bu yönü ile çok fazla tercih edilmez. Ayrıca sulu olan webasto da yakıt deposundan çektiği yakıt ile çalışmaktadır. Çoğunlukla bagaj kısmında bulunan yakıt kızdırma bujisi ile yanarak motor yardımı ile de kaloriferlere gönderilir. Sulu çalışan webasto sayesinde motor da ısıtılarak çalışması sağlanmaktadır. Böylece sadece kabinin ısıtılması ile kalmaz. Su ile çalışan webasto araçlarda, deniz taşıtlarında ve komyon gibi her türlü araçlarda çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Webasto pek çok arızaya dayanıklı olarak bilinmektedir. Webasto arızaları doğru çözüm teknikleri ile giderilebilir.

Webasto Nasıl Yapılır?

Webasto olan bir araçta bu sistem bağımsız olarak çalışmaktadır. Webasto ısıtıcısı aracık yakıtına ihtiyaç duyması ile bilinir. Ayrıca sistemde yer alan kızdırma bujisi de yakıtın yanmasını sağlar. Bu şekilde ısı ortaya çıkacaktır. Bunun yanı sıra webasto sayesinde motor suyu ısınacaktır. Motor suyu aracın içerisinde iklimlendirme sağlanmasına yardımcı olur. Webasto özellikle uzun yol araçlarında önem taşımaktadır.