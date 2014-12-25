Waffle House’da erken yılbaşı!

Yeni yıl coşkusu öyle 1 günde bitmez. Bir gün en yakın arkadaş günü; bir gün kuzen günü, bir gün sevgili günü... Türk ve dünya mutfağının eşsiz tatlarını bir arada sunan Bistrotheque-Waffle House’da 1 ay boyunca her gün yılbaşı! 15 Aralık’tan 15 Ocak’a kadar her gün sıcak şarap ve sucuk-ekmek keyfi müdavimlerini bekliyor. Toplayın eşi dostu; yeni yıl coşkusunu birlikte yaşayın. Sımsıcak sohbetleriniz; bir Bistrotheque klasiği olan taptaze ve lezzetli tatlarla taçlansın.

Mekanın sahipleri Zuhal Görgen ve İsmail Karademir, malzemelerini günlük aldığı ürünlerle misafirlerine en iyi lezzetleri sunarken, adeta bağımlılık yaratıyor. Üstün hizmet kalitesi, kendinizi tamamen evinizde hissedeceğiniz ambiyansı, güler yüzlü personeli, tüm mutfaklarında aylık uygulanan habersiz hijyen denetimi, Waffle House ve Bistrotheque-by Waffle’ı farklı kılan diğer detaylar…

www.bistrotheque.com.tr

Rezervasyon tel: 559 53 54