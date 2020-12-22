Vücuttaki zehirleri atıyor, bağışıklığı güçlendiriyor! Çörek otu ve çörek otu yağının faydaları

Vücuttaki zehirlerin atılmasını sağlayan çörek otu, kan şekerini de düşürmeye yardımcı bir bitkidir. Mikrop ve virüslere karşı savunma aracı olan çörek otunun diğer faydalarını Diyetisyen Gülhan Koca, şöyle sıraladı:

- Sindirime yardımcıdır. Mide ağrılarını azaltır.

- Gaz ve idrar söktürücü özelliğe sahiptir.

- Astımda etkilidir.

- Öksürüğü azaltmaya yardımcı olur.

- Yüksek tansiyon tedavisinde faydalıdır.

- Saf çörek otu yağı özellikle alerji, egzama ve sedef hastalığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Araştırmalarda çörek otunun meme kanseri ve fibrokistik meme hastalığı gibi bazı kanserler için etkili bir anti-kanser özelliği olduğu görülmüştür.

Çörek otu yağı bağışıklığı güçlendiriyor

Bağışıklık sistemi üzerine yapılan bir çalışmada da 4 hafta boyunca her gün çörek otu tohumu tüketen kişilerin, vücudu hastalıklara karşı koruyan total akyuvar değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir artış olduğunun görüldüğünü ifade eden Beslenme Danışmanı Dyt. Vildan Çelik, çörek otu yağının tüketimiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Çörek otu, yağ şeklinde kullanılacaksa; formunun korunması için soğuk sıkım şeklinde tüketilmesi gerekmektedir. Günde 1 çay kaşığı, aç karnına tüketilebilir. Çörek otunun kokusundan rahatsız olanlar geceden veya tok karna tüketebilirler. Bu tarz tohum yağları güvenilir bir şekilde kullanılabilse de, bazı özel durumlarda hassas bir yaklaşım gerekmektedir. Böyle durumlarda tüketimi kesmekte fayda vardır. Hamileler için kullanımı hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, doktora danışarak tüketilmesi önemlidir. Çörek otu yağı, kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabilir ve kanama riskini artırabilir. Kanama bozukluğu veya kanın pıhtılaşmasını etkileyen bir ilaç kullanılıyorsa, yine mutlaka bir hekime danışılarak tüketilmelidir. Kistik yapısı fazla olanların da çörek otu yağını dikkatli kullanmaları gerekmektedir."