Vücuttaki nikotini atıyor! Ciğerlerin temizlenmesine de yardımcı oluyor

Sigara nedeniyle toksik gazlar akciğerlerine ve ardından kan dolaşımına geçerek vücuttaki her organa yayılırlar. Bir sigara nikotin ve çeşitli başka bileşikler içeren tütün yaprakları kullanılarak yapılır. Tütün ve bileşikler yandığında, kansere neden olduğu bilinen 40'tan fazla tehlikeli kimyasal salgılarlar. Sigara dumanı; zehirli gazlardan karbon monoksit, azot oksit ve eser miktarda kansere neden olan radyoaktif parçacıkları içerir. Puro, pipo, çiğneme tütün ve dumansız tütün de dahil olmak üzere tüm tütün türleri tehlikelidir. Nikotin, beyinde zevkli bir his uyandıran tütün bağımlılığı yapan bir kimyasaldır. Tekrarlanan nikotin alımı beyni duyarsızlaştırır, normal hissetmek için gittikçe daha fazla nikotin ister.



Sigara içmenin zararlı sonuçları nelerdir?



Prematüre ölüm, kalp hastalığı, Kalp krizi, İnme, Kan ve kemik iliği kanseri, ağız, gırtlak, boğaz, mide, böbrekler vb., Kalp-damar hastalığı, Ateroskleroz, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve diğerleri.



Vücut detoksuna yardımcı olabilecek besinler:



Zencefil: Zencefil, toksinlerin solunum sisteminden uzaklaştırılmasına yardımcı olan anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) özelliklere sahiptir. Potasyum, magnezyum, beta-karoten ve çinko gibi birçok vitamin ve mineral içerir. Bazı zencefil ekstrelerinin akciğer kanseri hücrelerini öldürdüğü de bilinmektedir. Bir bitki olarak birçok yemeğe zencefil ekleyebilir veya zencefil çayı şeklinde tüketebilirsiniz.



Zerdeçal: 'Altın Baharat' olarak da bilinen zerdeçal, anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) özellikleri sayesinde ciğerlerimizin temizlenmesine de yardımcı olur.

Elma: “Günde bir elma doktoru evden uzak tutar” atasözünü biliriz. Çok çeşitli flavonoidler, vitaminler ve antioksidanlar, özellikle de akciğer hastalıklarına karşı etkin bir şekilde savaşmamıza yardımcı olan C vitamini içerir.



Sarımsak: Güçlü bir antibiyotik ajan olarak işlev gören ve akciğerlerimizi tıkayan solunum yolu enfeksiyonlarının üstesinden gelmeye yardımcı olan allisin adı verilen bir bileşik içerir. Aynı zamanda iltihabı azaltmaya, astımı iyileştirmeye ve akciğer kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur.



Yeşil çay: Yeşil çay, kardiyovasküler sağlığı arttırmada etkili olan, çeşitli kanserlere karşı koruyan ve sıvıları ciğerlerimizden alan güçlü antioksidanlar içerir. Yeşil çayın içinde bulunan şifalı bitkiler antimikrobiyaldir, ciğerlerimizin içlerinden mukusun gevşemesine yardımcı olur.



Turpgil sebzeler: Bu sebzelerde bulunan klorofil detoksifiye edici görevi görür ve kanın süzülmesinde ve toksinlerin vücudumuzdan atılmasında yardımcı olur. Brokoli, karnabahar, lahana, brüksel lahanası vb. bağışıklık sistemimizi güçlendiren C vitamini bakımından zengindir. Sigara içmenin zararlı etkileriyle mücadelede yardımcı olan ve vücudumuzu detoksifiye eden birçok besin maddesi vardır. Hatırlanması gereken önemli nokta, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengin bir diyetin bağışıklık sistemimizi geliştirebileceği ve olumsuz etki ve koşullara dayanmamıza yardımcı olabileceğidir.



Sağlıklı bir yaşam sürmek için bu tür maddeleri diyetimize eklememize dikkat etmeliyiz. Bazı yiyecek ve içecekler, sigarayı bırakmaya çalışırken potansiyel bir fayda veya yük olabilir.



1- Meyve (portakal, limon, nar) ve sebzeler (havuç, kereviz, salatalık, kabak, patlıcan): Sigara, kalsiyum minerali ile C ve D vitaminleri gibi önemli besin maddelerinin emilimini engeller. İçilen yalnızca bir sigara bile, vücuttan 25 mg C vitamininin boşalması anlamına gelir. Araştırmalar, diyetle daha fazla meyve sebze alımının hem eksilen vitamin/mineral depolarını takviye edeceğine hem de sigara içme isteğinin azaltılmasına yardımcı olabileceğini öne sürmektedir. Sigarayı bırakmaya başladığınızda, yiyeceklerin tadı daha iyi gelmeye başlar ve lezzetler daha belirgindir, yiyeceklerden daha çok keyif alırsınız.



2- Ginseng çayı: Bazı araştırmalar, ginsengin nikotin bağımlılığı için tedavi edici olabileceğini düşündürmektedir, çünkü ginseng beyinde zevkle ilgili olan ve tütün içerken bırakılan bir nörotransmiter olan dopaminin etkisini zayıflatabilmektedir. Ginseng çayı içmek, sigara içmenin cezbediciliğini azaltabilir ve daha az keyifli hale getirebilir.



3- Süt ve süt ürünleri: Yapılan çalışmalarda sigara içenlerin çoğu süt içmenin sigaralarına acı, keskin bir tat verip, tadının kötüleştiğini bildirmiştir. Dolayısıyla süt içmek sigaradan uzak kalmak için bir yardımcı olabilir.



4- Şekersiz sakız ve nane şekerleri: Sakız ve nane şekeri, sigara içme dürtünüz olduğunda ağzınızı meşgul edebilir. Ayrıca, hem sakız hem de nane şekeri sigara içmekten daha uzun süre dayanır.



5- Patlamış mısır: Sigarayı bırakırken, devamlı bir atıştırma dürtüsü hissedebilirsiniz, çünkü ellerinizi ve ağzınızı sigarayla meşgul tutamazsınız ve başka şeyler ararsınız. Eğer iştahınız artmışsa veya yemek yemeyi durduramıyormuş gibi hissediyorsanız Amerikan Kalp Derneği’nin önerisi patlamış mısır yemek. Sizi meşgul etmekle kalmaz, aynı zamanda kendinizi doygun hissetmenize yardımcı olur, sigara içme dürtüsünü azaltır. 1 bardak yağsız/tuzsuz patlamış mısır sadece 65 kalori içerir, patlatırken de geçen süre ile meşguliyet artar.



6- Dondurulmuş siyah üzüm: Amerikan Kalp Derneği sigarayı bıraktıktan sonra ortaya çıkan şeker krizlerinin önüne geçmek için dondurulmuş siyah üzüm önerisinde bulunuyor. Dondurulduğu için hem yemek için belli bir süre geçecek hem de şeker istekleri baskılanmış olacaktır sonucuna varılmış.



7- Tarçın çubuğu: Tarçın çubuğunu emmek güzel bir tat verip, kalorisiz bir çözüm sunuyor. Aynı zamanda elde de tutulup, oynanabileceği için sigaradan uzak tutacağı yönünde öneriler bulunuyor. Sigarayı bırakmaya çalışırken ne tüketilmemesi gerektiğini bilmek de yardımcı olacaktır. Alkol, kafein, et, şekerli veya baharatlı yiyecekler sigaranın tadını arttırır ve içmeye teşvik eder.

Akciğerler İçin yenileyici sebze/meyve suyu tarifi



1.Tarif:



Malzemeler:

1 ananas,

3 kereviz sapı,

2 havuç,

1 avuç içi kişniş veya maydanoz,

1 parça soyulmuş taze zencefil

Yapılışı: Tüm malzemeleri meyve sıkacağından geçirip, haftada 3-4 kez aç olarak 1 bardak için. Kişniş, vücudun akciğer hastalığına bağlı ağır metalleri uzaklaştırmasına yardımcı olur. Havuç A vitamini için harika bir kaynaktır. Zencefil, hava kirletici maddeleri ve diğer tahriş edici maddelerin ciğerleri tahriş etmelerine fırsat vermeden önce ciğerlerden uzaklaştırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda tıkanıklığı azaltır ve dolaşımı iyileştirir. Ananas şişliği azaltır ve ananas suyunun öksürüğü azaltmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Ek olarak, ananas doğal yoldan akciğerlerin kalıntıları uzaklaştırmasına ve detoks etkisi yapmasına yardımcı olan bromelin enzimini içerir.

2. Tarif:



Malzemeler:

1 demet su teresi,

1 salatalık,

1 şalgam,

3 büyük havuç

1 diş sarımsak

1 limon



Yapılışı: Tüm malzemeleri meyve sıkacağından geçirip, haftada 3-4 kez aç bir şekilde 1 bardak için. Şişmiş solunum yollarını yatıştırmaya yardımcı olan ve akciğer zarlarını kayganlaştıran su teresi içerir. Şalgam A vitamini bakımından yüksektir ve limonlarda hem antioksidanlarla doludur, hem de C vitamini içerir ve her ikisi de akciğer sağlığını geliştirmeye yardımcı olur. Sarımsak, doğal bir antibiyotik, antiviral ve antibakteriyeldir.