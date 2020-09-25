Vücutta doğal yollarla üretiliyor! Bağışıklığın güçlenmesinde etkili

Dr. Erdoğan, yaşlanma, kanser, kalp damar hastalıkları, demans, kronik ve dejeneratif hastalığın önlenmesinde temel öneme sahip olan glutatyon molekülünün sistein, glisin ve glutamin aminoasit olmak üzere üç yapı taşından oluştuğunu anlattı.

Süper oksidan olarak adlandırılan glutatyonun, vücutta doğal yollardan üretildiğini ifade eden Erdoğan, "Vücudun her bir hücresi kendi glutatyonunu üretmekten sorumludur. Ancak çeşitli sebeplerden ötürü üretiminde azalma ya da tüketiminde artış olabilir. Sağlıksız beslenme, hastalıklar, stres, yorgunluk ve hatta fiziksel egzersiz gibi her türlü zorlukla karşılaştığımızda hızla tüketilir" dedi.

Haftada 1 kez uygulayın

Kendini sürekli yorgun hissedenlerin, sık seyahat edenlerin, çok yoğun çalışanların, çok stresli olanların, alkol sigara tüketenlerin bağışıklık sisteminin zayıflamasında riskli grup olduğunu belirten Dr. Erdoğan, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalarının da ayrı gruba dahil olduğunu söyledi. Bu kişilerin genel sağlık önlemlerine ek olarak glutatyon serum tedavisiyle bağışıklık sistemlerini güçlendirebileceklerini anlatan Erdoğan şunları söyledi: "Glutatyon serum tedavisiyle bağışıklık sistemi güçlenerek bulaşıcı hastalıklardan korunma kalkanlarını da büyür. Kişinin bağışıklık düzeyine göre değişen seans sayısınca, haftada 1 uygulanan glutatyon serum tedavileriyle koronavirüs ve benzeri birçok bulaşıcı hastalıktan korunmak mümkün."

Bağışıklığı güçlü olan virüsü yener



Bulaşıcı hastalıkların virüs, bakteri, parazit, mantar gibi birçok etkeni olduğunu ve bu etkenlerin hava yolu, direkt temas, beslenme gibi farklı yollarla bulaştığına dikkat çeken Dr. Erdoğan, "Korunmak için ellerin sık yıkanması, kişisel eşyaların başkalarıyla paylaşılmaması, dengeli beslenilmesi gerekiyor" dedi.

Koronavirüs salgınında bağışıklığı güçlü olanların virüsü yendiğini, güçlü olmayanların hayatlarını kaybettiğini belirten Erdoğan şöyle konuştu: "Şu anda yeni koronavirüs için kanıtlanmış bir tedavi yöntemi yok. Koronavirüse karşı kendimizi korumanın en iyi yolu, bağışıklık sistemimizi olabildiğince güçlendirmektir. Bağışıklık sistemi vücudun özünü korumak için görev yapar. Güçlü bağışıklık sistemi, mikrobun olduğu bölgeye odaklanır ve yenmek için yılmadan savaşır. Savaştan sonra deneyimlerini kaydeder ve her yeni durum için bu deneyimini de kullanarak yeni bir yanıt üretebilir. Alkol ve sigara kullanımı, aşırı yorulmak, iyi dinlenmemek, radyasyona maruz kalmak, kalitesiz uyku, probiyotik eksikliği, stres yükü, sık antibiyotik kullanımının bağışıklık sistemimizin zayıflamasına sebep olur. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için stres ve kaygıyı olabildiğince en az düzeye çekin. Bol su tüketin. Yarısından fazlası su olan vücudun hücrelerinin daha iyi çalışabilmesi ve bağışıklığı kuvvetlendirmek için minimum günde 2-2,5 litre su için. Yeterli ve düzenli uyku uyuyun. Olması gereken vücut ağırlığının üstüne çıkmayın. Düzenli egzersiz yapın."