Vücudunuzdaki benin rengine, şekline ve büyüklüğüne dikkat edin

Benlerin ’Doğumsal Benler’, ’Edinsel Benler’ ve ’Displastik Benler’ olmak üzere 3’e ayrıldığını anlatan Doç. Dr. Aslı Bilgiç, 20 santim üzerinde olan benlerin riskli olabileceğini söyledi. Sonradan kazanılan, sayısı 50 ve 100’ün üzerindeki edinsel benlerin daha fazla risk taşıdığını belirten Bilgiç, benlerinde şekil, renk ve boyut değişikliği olan kişilerin yılda en az 1 defa dermatolog tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.



Benlerinizi güneşten koruyun



Displastik benlerin atipik benler olarak da bilindiğini anlatan Aslı Bilgiç, bu benlerin, edinsel, yani sonradan kazanılmış benlerden daha büyük olduğunu söyledi. Renklerinin koyulu açıklı, şekli, boyutu ve kenarlarının biraz daha düzensiz olduğunu aktaran Doç. Dr. Bilgiç, displastik benlerin 3 ya da 6 ayda bir kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Bilgiç: "Kontroller sırasında displastik benlerden 50 veya 100’ün üzerinde görebiliyoruz. Eğer çok sayıda beniniz varsa özellikle güneşten daha iyi korumak gerekiyor. Çok sayıda beni olan kişilerde normal deriden ben kanseri gelişme ihtimali daha yüksek" dedi.



Benleri ayna karşısında kontrol edin



Doç. Dr. Aslı Bilgiç, Üç ayda bir, aydınlık ortamda baştan ayak kısmına doğru benlerimizi ayna karşısında kontrol edin. Eğer şekil, renk, kenar düzensizliği görülürse, normalde olan beniniz hızlı büyür ya da değişirse, kanama, kaşıntı gibi şikayetleriniz olursa, o benleri erken dönemde dermatolojik kliniklere başvurarak, tedavi ettirmemiz gerekiyor. Erken tanı çok önemli" diye konuştu.



Bazı benler kanserleşebiliyor



Prof. Dr. Sezer Gürer ise şüphelenilen benlerin biyopsi sonucuna göre alındığını, bazı benlerin ise belli oranda kanserleşme riski olduğunu söyledi. Gürer, şöyle konuştu: Ben kanserleri bunlardan bir tanesi. Deride olan ben kanserleri de belirli genlerdeki değişiklik ve buna bağlı olarak kansere dönüşüm yapısı söz konusu olabilir. Tiroidin belli kanser türleri, guatr kanserleri gibi türler yer alabilir. Ya da kalın bağırsak kanserlerinin benzer genetik mutasyonlarla ortaya çıktığı söyleniyor. Kanser oluştuktan sonra illa siyah benler kötü huyludur diye bir şey yoktur. Bazen hafif bir kırmızılık, pembelik tarzındakiler de kendi içinde kötü huylu olarak ortaya çıkabiliyor. Bazen iç organlarda da bunları görmemiz mümkün."



1 santimin üzerindeki benlerinizi takip edin



Prof. Dr. Sezer Gürer: "Vücuttaki benleri mutlaka takipte tutun özellikle şekil değiştiren deriden biraz kabarıklaşan, renk değiştiren birtakım olaylar gerçekleşirse mutlaka dermatoloğa gitmek gerekir. Bir santimin üzerine çıkan benlerin mutlaka takip edilmesi, hasta sağlığı açısından önemlidir" diye konuştu.