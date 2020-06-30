Vücudunuza ve ruhunuza iyi gelecek sağlıklı gıdalar burada

GDO, hibrit tohum, kimyasallarla kirletilmiş gıda giremiyor kapılarından içeri. Bütün ürünleri analizli ve isteyen herkesle analiz sonuçlarını paylaşıyorlar.

Ketojenik, GAPS, vegan, glütensiz gibi özel beslenenler için ürün çeşitleri oldukça zengin. İlikli kemik suyu, keçi yoğurdu, sucuk... Hepsini burada bulabiliyorsunuz. Mercimek veya nohuttan mamul makarnaları, ballı dondurmaları nefis. Pancar kvass, kombu çayı gibi probiyotiklere de büyük yer ayırmışlar.

Son dönemlerde dükkânın içinde bir de mini fırın açtılar. Siyez buğdayından ekşi mayalı ekmeklerini kendileri pişiriyor.

Sadece gıda değil, zehirsiz temizlik ürünleri konusunda da oldukça dikkatliler. Ekolojik deterjanlar, dezenfektanlar en iyi markalardan seçilmiş.