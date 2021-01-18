Vücuda çeşitli etkileri var... Sirkeli su zayıflatır mı?

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre obezite, insan sağlığını bozabilecek derecede anormal ve aşırı yağ birikmesidir. Bir kişiye obezite tanısının konulabilmesinde kullanılan en yaygın ve pratik yöntem beden kitle indeksinin hesaplanmasıdır. Beden kitle indeksi, ağırlığın boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle kg/m2 cinsinden bulunmasıdır. Kişinin beden kitle indeksi 25 veya daha fazla ise kişi aşırı kilolu, 30 veya daha fazlaysa da obez olarak tanımlanmaktır.



Kişinin ölçtürebilme imkanı var ise beden kitle indeksinden daha da önemli olan nokta vücut yağ yüzdesinin bilinmesidir. Yağ yüzdesinin yaklaşık olarak kadınlarda %20, erkeklerde %15 olması gerekmektedir.

Kilo verme ve yağ yakma konusunda da kulaktan dolma bilgiler kafa karışıklığına neden olabiliyor. Bunlardan biri de sirkeli suyun zayıflamaya yardımcı olduğu...

Sirkeli suyun vücuda etkileri



- Sirke yüzyıllardır sağlık için kullanılan bir üründür. Cilt hastalıklarından kilo vermeye birçok alanda kullanılmaktadır.



- Özellikle kan şekeri seviyesine olumlu etkileri bilinmektedir. Yapılan bir çalışmalarda kişilere 12 hafta boyunca her gün elma sirkesi veya su verilmiş ve araştırmanın sonunda sirke kullananların az fark ile daha fazla kilo verdiği ortaya çıkmıştır. Ancak verilen kilolar sonradan geriye gelmiştir. Burada önemli olanın programın diyet ve egzersiz ile desteklenebiliyor olmasıdır.



- Sirkenin kilo verdirdiği yönünde bilimsel çalışmalar henüz yetersizdir. Ancak biliniyor ki anti-glisemik etkilidir.

- Kan şekeri seviyesinin yükselmesinde olumlu etkileri vardır. Bu nedenle dolaylı olarak kilo kontrolünde de etkili olabileceği düşünülebilir.



- Beslenmenize dikkat ettiğiniz mümkünse egzersiz ile desteklediğiniz bir yaşam şekliniz var ise sirkeli suyun da olumlu etkilerini görme ihtimaliniz artmaktadır. Ancak tabii ki hiçbir şeye dikkat etmeden sirkeli sudan medet ummak sizi hayal kırıklığına uğratabilir.



- Sirke içmeyi tercih ediyorsanız su ile seyrelterek içmeyi unutmayın. Mide problemleri yaşıyorsanız özellikle de sabah saatlerinde aç karnınıza sirkeli suyu içmemeye dikkat etmelisiniz.

Sirkeli su vücudun toksinlerden arındırarak temizlenmesinde etkilidir. Ancak direkt zayıflama etkileri vardır demek için çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Yaşam şekliniz haline getirebileceğiniz keyifli, sağlıklı ve bilimsel yöntemlerden oluşan beslenme programınıza destek olarak kullanabileceğiniz bir alternatiftir. Tüm bunlarla beraber sağlıklı ve fit bir yaşam için %70 beslenmenizin %30'da egzersizin etkili olduğunu unutmamalısınız.