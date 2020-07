Vodafone İstanbul Calling'te ön gruplar belli oluyor!

01 Mayıs – 30 Ağustos arasına yayılan 120 günlük bir müzik maratonu! Pozitif Live tarafından gerçekleşecek olan Vodafone İstanbul Calling, İstanbul’un en uzun soluklu şehir festivali olmaya hazırlanıyor.

Onlarca dünya starı, 20’ye yakın etkinlik, şehre yayılan pek çok önemli mekanda konser, panel, atölye çalışmaları, partiler ve daha pek çok fazlası bu sene festival bünyesinde şehri ele geçirecek. Vodafone ana sponsorluğu ve Garanti Bankası resmi sponsorluğunda dört aya yayılan ve farklı müzik türlerini bünyesinde barındıracak olan festival 2013 yazında Türkiye’nin kültür-sanat gündemine oturmaya hazırlanıyor.



İstanbul’da son yıllarda giderek yükselen “merak uyandıran şehir” imajını , müziğin gücü ile birleştiren bu festivalde BJK İnönü Stadyumu ve Parkorman gibi mekanların yanı sıra Babylon, Babylon Lounge, Salon İKSV, Milk Gallery, SAE, Maçka Parkı, Göztepe Parkı ve Pera Müzesi gibi mekanlar da yan etkinlikler için kullanılacak.



Alternative Park: !!!, The Maccabees & Thirty Second To Mars



23 Haziran’daki Vodafone İstanbul Calling’in indie müzik konser serisinin devamı niteliğindeki Alternative Park tek günlük festival, 30 Haziran Pazar gecesi Parkorman’da gerçekleşecek. Thirty Seconds To Mars ve The Maccabees öncesinde yabancı performansların açılışını yapacak isim de belli oldu, yeni nesil alternatif rock grubu !!! (chk, chk, chk) Parkorman’da izleyecilerle buluşmaya hazırlanıyor.



Indie Park: Emiliana Torrini, Noah & The Whale & The National



23 Haziran’da, Emiliana Torrini Vodafone İstanbul Calling Festivali kapsamında gerçekleşen tek günlük festivali Indie Park’ın açılışını yapmaya hazırlanıyor. Yeni jenerasyon indie folk grubu Noah & The Whale da Torrini’nin performansından sonra sahne alacak.

Vodafone İstanbul Calling programı

Rihanna - 30 Mayıs 2013 / BJK İnönü Stadyumu



Tiesto - 07 Haziran 2013 / BJK İnönü Stadyumu



Iron Maiden, Anthrax & Voo Doo Six - 26 Temmuz 2013 / BJK İnönü Stadyumu



İndie Park: Noah & The Whale, Emiliana Torrini, The National - 23 Haziran 2013 / Parkorman



Sigur Ros - 02 Temmuz 2013 / Parkorman



Dance Day: The ProDdigy, Basement Jaxx & Jaguar Skills - 29 Haziran 2013 / BJK İnönü Stadyumu



Alternative Park: !!!, The Maccabees, 30 Seconds To Mars - 30 Haziran 2013 / Parkorman



Urban & Hip-Hop Day: Snoop Dogg, Cee Lo Green & Nas - 07 Temmuz 2013 / BJK İnönü Stadyumu



Placebo - 16 Ağustos 2013 / Parkorman



Kesha - 21 Temmuz 2013 / Parkorman

Yan etkinlikler

Brigitte, Skip & Die ve Lemonade, Stubborn Heart & Sohn, Birth of Joy - 01- 04 Mayıs / Babylon

Brooklyn Vapuru - 15 Mayıs / Babylon

Public Service Broadcasting - 06 Haziran / Babylon

David Lynch Presents Chrysta Bell - 12 Haziran / Babylon

Derrick May & Jimmy Edgar - 28 Haziran / Babylon



