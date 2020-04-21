Vodafone FreeZone “napiim evdeyim” konserleri Chaby Han ile devam ediyor

Vodafone’un gençlik markası Vodafone FreeZone, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan gençlere müzikle moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlediği "Napiim Evdeyim" Konserleri’nin ikincisini Güney Koreli şarkıcı Chaby Han ile gerçekleştirecek. 21 Nisan Salı günü saat 22.00’da Vodafone FreeZone Instagram hesabından canlı yayınlanacak online konserde, Chaby Han kardeşi Doyeb Han ile birlikte K-Pop söyleyecek. 45 dakikalık konser süresince toplam 6 parça seslendirecek olan Chaby ve Doyeb Han Kardeşler, keyifli sohbetleriyle de konsere renk katacak.