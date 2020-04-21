MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Etkinlikler Haberleri Vodafone FreeZone “napiim evdeyim” konserleri Chaby Han ile devam ediyor
GeriEtkinlikler Vodafone FreeZone “napiim evdeyim” konserleri Chaby Han ile devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Etkinlikler
Haber Giriş: 21.04.2020 - 11:53,Son Güncelleme:

Vodafone FreeZone “napiim evdeyim” konserleri Chaby Han ile devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vodafone FreeZone “napiim evdeyim” konserleri Chaby Han ile devam ediyor
Abone Olgoogle-news

Vodafone FreeZone’un her hafta Vodafone FreeZone Instagram hesabından canlı yayınlanan “Napiim Evdeyim” online konserler serisinin ikinci konuğu Chaby Han olacak. Chaby Han, kardeşi Doyeb Han ile birlikte K-Pop söyleyecek.

Vodafone’un gençlik markası Vodafone FreeZone, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan gençlere müzikle moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlediği "Napiim Evdeyim" Konserleri’nin ikincisini Güney Koreli şarkıcı Chaby Han ile gerçekleştirecek. 21 Nisan Salı günü saat 22.00’da Vodafone FreeZone Instagram hesabından canlı yayınlanacak online konserde, Chaby Han kardeşi Doyeb Han ile birlikte K-Pop söyleyecek. 45 dakikalık konser süresince toplam 6 parça seslendirecek olan Chaby ve Doyeb Han Kardeşler, keyifli sohbetleriyle de konsere renk katacak.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle