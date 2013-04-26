Vodafone’dan güçlü bir Türkiye için: Önce Kadın!

Vodafone Türkiye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı desteğiyle yeni bir sosyal iş modeli olan “Vodafone Önce Kadın” programını hayata geçiriyor. Program; kadınların sadece iletişim ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda ekonomiye katılım ve girişimcilik fırsatlarından faydalanması için ürün ve servisleri Türkiye’de ilk kez tek çatı altında topluyor.

“Teknoloji Hayatın Hizmetinde” vizyonu doğrultusunda, kadınların gücüne teknolojiyle güç katarak, sosyal ve ekonomik hayattaki varlıklarını artırmayı hedefleyen Vodafone Türkiye, üreten kadınların iletişim ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek, ekonomiye katkılarını artıracak önemli bir sosyal iş modelini hayata geçiriyor. Bu amaca dönük tüm ürün ve servislerin tek çatı altında toplandığı “Vodafone Önce Kadın” programı; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

Bir sosyal iş modeli olarak tasarlanan “Vodafone Önce Kadın” programı, kadınların sadece iletişim ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye’nin en önemli potansiyeli olan kadınların ekonomiye katılımı ve girişimcilik fırsatlarından faydalanmasını destekliyor.

Kadınların gücüne teknolojiyle güç katarak, sosyal ve ekonomik hayattaki varlıklarını artırmaya ve teknolojiyle fırsat eşitliği sağlamaya çalışan Vodafone Türkiye, mobil iletişim teknolojilerindeki bilgi birikimini insan hayatına değer ve kolaylıklar sağlamak üzere seferber ediyor. Bu amaçla kadınların iletişim ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomiye katkı sağlamalarına yönelik geliştirdiği program kapsamında kadınların iletişim harcamalarını azaltmaları sağlanıyor.