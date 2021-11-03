Vites kolu neden oynar, sallanır, titrer ve sertleşir? Vites kolu arızaları ve çözümleri

Vites kolu isminden de anlaşılacağı gibi otomobil kullanan her bireyin mutlaka gereksinim duyduğu ve enstrüman panelinin altında yerleşen koldur. Vites kolu manuel şanzımanlı otomobilde kullanılır. Bu kol metal yapıdadır ve vites değiştirmeye yaramaktadır. Manuel olmayan otomatik bir sisteme sahip araçlarda ise vitesi seçici hale getiren benzer bir cihaza yer verilir.

Vites Kolu Neden Oynar?

Vites kolunun oynaması demek vites kolunun sallanması, titremesi ya da sertleşmesi demektir. Bunun nedenleri arasında vites kolunun bulunduğu noktaya tam oturmaması gelmektedir. Bilindiği gibi vites kolu vitesi değiştirmek ve aracı boşa almak için kullanılır. Vites kolu bu boşluktan etkilenir. Sallanır, titrer, sertleşir, oynar ve yapılacak olan işlemi de zorlaştırır.

Vites Kolu Neden Sallanır?

Vites kolunun sallanması vites kolunun bulunduğu noktaya tam oturmaması demektir. Vites kolunun üzerinde hareket ettiği platform ya da sistem aşınabilir. Bu aşınma nedeniyle vites kolu gevşeme yapabilir. Böylece vitesin hareket edebileceği bir boşluk meydana gelir. Tüm bu nedenler vites kolunun anlamsız bir şekilde sallanmasına sebep olur.

Vites Kolu Neden Titrer?

Vites kolu sallama ve oynama dışında bir de titreme gibi bir durum gerçekleştirir. Bu titreme sürücüyü rahatsız eder. Motor ya da şanzıman kulaklarında lastik deformasyonu olabilir. Bu deformasyon nedeniyle aslında titreşim vites koluna geçer. Böylece vites kolu titreme yapmış olur.

Vites Kolu Neden Sertleşir?

Vites geçişlerinde vites kolundan ses gelebilir. Bu durum vites kolunun sert olduğunu göstermektedir. Vites kolunun sertleşmesi olayına yeni olan otomobillerde pek rastlanmaz. Vites kolunun sertleşmesinin en büyük nedeni havanın soğuk olmasıdır. Hava ısındığında vites de ısınacak ve şanzıman normale dönecek dolayısıyla vites kolunun sertleşmesi geçecektir. Bu durumun olmaması için şanzıman yağının diğer yağlara oranla daha kalın daha etkili ve daha uzun ömürlü olması şartı vardır.

Vites Kolu Arızaları Ve Çözümleri Nelerdir?

Vites kolunda oluşabilecek çeşitli arızalar vardır. Otomobil sahipleri araç vitese geçmiyor, vitesten çıkmıyor veya vitese geçerken ses geliyor gibi şikayetlerde bulunur.

Vites kolu arızaları arasında vites kolunun sertleşmesi, vites kolunun titremesi, vites kolunun sallanması ve vites kolunun oynaması gelmektedir. Tüm bu arızalar vites kutusuyla ilgili olabilmektedir. Vites kutusu arızaları ise beş başlık altında incelenir. Bunlar aracın vitese zor geçmesi, vitesten ses gelmesi, vitesten çıkmaması, vites atması ve vitesteyken aracın gitmemesi olarak sıralanmaktadır.

Vites kolunun sertleşmesi sorunu topuz yuvasının yağlanması, şanzıman tarafında yer alan vites halatlarının ucunda bulunan aşıkların içindeki plastik fiberin yağlanmasıyla arıza giderilir.

Vites kolunun titremesi, sallanması ve oynaması arızası ise sürüş zevkini olumsuz etkilediği için vites yuvasının komple değiştirilmesiyle çözülebilir.

Vites kutusunda meydana gelen bir arıza olan vitese zor geçme arızası ise debriyaja bakılması, vites kolunu şanzımana bağlayan parçaların kontrol edilmesi, değiştirme kolunda bulunan tırnaklardaki sorunların çözülmesiyle mümkündür. Bu alanlar kontrol edildikten sonra değiştirilmesi gereken parçalar yenilenebilir.

Vitesten ses gelmesi sorununun çözüme ulaşması için hangi vitesteyken ses geldiğine bakılmalıdır. Bazı farklı parçalar da vitesten ses gelmesine neden olabilir. Örneğin debriyaj kaynaklı vitesten ses gelebilir. Böyle bir durumda debriyaj kontrol edilerek sorun çözümlenir.