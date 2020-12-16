Vitamin ve mineral ihtiyacı için çocukların beslenmesi devam sütüyle desteklenmeli

Çocuklarda beslenme, ebeveynlerin en çok endişelendiği konuların başında geliyor. Büyüme ve gelişimlerinin büyük bölümünü 1-4 yaşları arasında tamamlayan çocukların, bu dönemde fiziksel ve zihinsel gelişimleri için zengin ve doğal içerikli gıdalarla beslenmeleri büyük önem taşıyor. Çocukların fiziksel gelişimlerinin yanında, bağışıklık sistemlerini güçlendirecek en önemli besinlerden biri de süt olarak karşımıza çıkıyor.

Sağlıklı büyüme için doğru beslenme şart



Çocuklarda beslenme konusuyla ilgili bilgi veren Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Vildan Ertekin, “Doğumdan itibaren ilk altı ay tek başına anne sütü ile beslenme, ardından anne sütünün eşlik ettiği tamamlayıcı doğru beslenme, bebeklerin yeterli ve sağlıklı büyümesini sağlayacak temelleri oluşturuyor. Bunun yanında çocukların iki yaşına kadar emzirilmeye devam edilmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ancak günümüzde farklı nedenlerle erken sütten kesilmelerde artış gözlemliyoruz. Bu yaş grubundaki çocukların beslenme ihtiyaçlarının, görevleri farklı besin gruplarını içeren bir beslenme düzeni ile karşılanması gerekiyor. Bu beslenme düzenine zenginleştirilmiş devam sütlerinin dahil edilerek, çocuğun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri almasına destek olunması da önem taşıyor” dedi.

Çocukların bağışıklığına dikkat edilmeli



“Salgın günlerinde çocukların bağışıklığının güçlü olmasına dikkat edilmesi gerekiyor” diyen Ertekin, “Çocuklar erişkinlere göre daha fazla protein ve enerjiye ihtiyaç duyar. Ayrıca bu dönemde yeterli miktarda çinko, demir ile A, B12, B6, C, D ve E vitaminlerinin alınması, bağışıklık fonksiyonunun sürdürülmesi için gereklidir. Birçok çalışmada D vitamininin önemi vurgulanmaktadır. En çok kalsiyum düzenleyici rolü ve kemik sağlığına katkısıyla ünlü olan D vitamini, aynı zamanda bağışıklık sistemini de düzenler. Dünyadan bildirilen çeşitli yayınlarda normal D vitamini düzeyine sahip bireylerin Covid-19 riskinin azaldığı saptanmıştır. Kaliteli protein, kalsiyum, D vitamini, B12 ve B2 vitamini, çinko, magnezyum, selenyum ve pantotenik asit gibi öğelerden yana zengin olan zenginleştirilmiş devam sütleri de bu noktada çocukların doğru beslenmesi için önem taşıyor” dedi.