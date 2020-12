Vitamin deposu kırmızı biberin faydaları nelerdir?

Kırmızı biberin, kolajen oluşumu ve serbest radikallerle savaşmaya yardımcı C vitamini açısından oldukça zengin olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy, faydalarını da şöyle sıraladı:



- Kırmızı biber, C vitamini haricinde beta karoten, likopen ve lif, E vitamini ve potasyum zenginidir.



- E ve C vitamini içeriği ile yaşlanma karşıtı antioksidanlar yönünden zengindir.

- Atardamarların zarar görmesini ve cilt yapısının deformasyonunu engeller.

- Kansere sebep olan serbest radikalleri yok ederek anti-kanserojen bir besin olarak ün yapmıştır.



- Prostat, pankreas ve rahim kanseri bu kanser çeşitleri arasındadır.

- Kırmızı biber, beta karoten içeriği ile göz hastalıklarına ve hafıza sorunlarına karşı koruma sağlamaktadır.

- Bol su ve lif içeriği ile selülit oluşumunu engeller ve kolesterolü düşürücü etki sağlamaktadır.

- İçeriğindeki potasyum kalp krizi riskini düşürür.



- Yüksek C vitamini içeriği ile etkili bir bağışıklık güçlendiricidir.

Daha faydalı olması için nasıl tüketilmeli?

Kırmızı biberin içeriğindeki aromalı tat sayesinde endorfin hormonu salınımını tetikleyerek pozitif etki sağladığını belirten Uzman Diyetisyen Yeşim İşgüzar Ocak, nasıl tüketilebileceğiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Ülkemizde taze olarak tüketilmesi dışında kurutularak, közlendikten sonra konserve edilerek veya salçaya işlenerek tüketilen kırmızı biber az da olsa kahvaltılık sos üretiminde kullanılır. Bunun dışında ayıklama ve yıkama işlemlerinden sonra karışık turşu üretiminde tat ve renk verici olarak kullanılır. Tabii sağlık açısından közlenmiş ya da taze olarak tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır."