VIP Turizm'den Disney turları

Dünyanın en mutlu ülkesi Disneyland ile hayallerinizdeki mucizeler ülkesine gitmek ister misiniz? Gençler, yaşlılar, büyükler ve en çok da küçükler için dünyanın en mutlu yeri burası!



Aile albümünüze en renkli fotoğrafları ekleyeceğiniz, mucizeler dünyasının gerçekten yaşayacağınız bu büyülü, fantastik deneyimin tam zamanı. Nasıl mı? Tabii ki VIP Turizm Disney Turları ile...Disney’in büyülü parklarına adım attığınız anda masallar sizi çevreler, sizi en sevdiğiniz Disney filmlerine alır götürür. Kahramanlar elinizden tutar, kendi masallarını anlatır. Çocuklarınız coşkuyla bu mutluluğu yaşarken siz de çocukluğunuza dönmenin heyecanını yaşarsınız.

Burada herkese bir eğlence var!

Disneyland biribirinden farklı konuda tasarlanmış birçok tema parkını içinde bulunduruyor. Alışverişin kalbinin attığı Main Street, Walt Disney’in doğduğu kasabadan ilham alarak tasarladığı Disneyland’in en büyük caddesi. Burada masal kahramanlarının maskotlarını ve birçok oyuncağını bulabilirsiniz. Fantasyland’de ise kraliyet ailesinin bahtsız ama güzeller güzeli kızları Uyuyan Güzel ve Pamuk Prenses’le tanışabilirsiniz. Tommorrowland’de Rocket to The Moon, Space Mountain roller coaster’ı, Star Tours ve Buzz Lightyear Astro Blasters ile yarının dünyasına seyahat edip; torpik ada Adventurland’de Tarzan’ın evine misafir olabilir, Karayip Korsanları ile gezinti yapabilrisiniz. Frontierland’de ise 19. yy. eski Amerikan hayatını, kovboyları, piyanistleri, barları ziyaret edip ve altın arayanların zamanına kısa bir yolculuk yapıp maceraya doyabilirsiniz.

Parti zamanı!

Minikler, gençler, ruhu genç olanlar... Korku tünelleri, muhteşem eğlence oyunları, araba yarışları, enfes yemekler, stüdyo turları, film gösterileri, uçan halı, animasyonlar, havai fişek gösterileri, bol adrenalin ile şölen niteliğindeki bu muhteşem rüya aleminde tüm masal kahramanları ile bir araya gelerek ömür boyu unutulmayacak bir deneyim için acele edin. 20-23 Nisan 2012 tarihleri arasında VIP Turizm’in düzenlediği Disneyland Paris Turu ile tekrar çocuk olacak ve çocuklarınıza 23 Nisan’da en güzel armağanı vereceksiniz.

VIP Turizm Disney turları



* Paris & Disneyland 23 Nisan Turu

20 Nisan 2012 - 23 Nisan 2012

3 Gece / 4 Gün

* Paris & Disneyland 19 Mayıs Turu

16 Mayıs 2012 - 20 Mayıs 2012

4 Gece / 5 Gün

*Paris & Disneyland 04 Temmuz Turu

04 Temmuz 2012 - 08 Temmuz 2012

4 Gece / 5 Gün

Ayrıntılı bilgi için:

0 212 444 7 847

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