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Vine fenomeni Cem Gelinoğlu’nun filmi: Ali Kundilli

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Vine fenomeni Cem Gelinoğlu’nun filmi: Ali Kundilli
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İzlerken kahkahalarınızı tutamayacağınız bir film!

SGK’dan emekli yelekli dedikoducu, Her şeyi bilen ama sebebini söylemeyen esnaf gibi halkımıza dair gözlemleriyle ilgili çektiği videolar 755.000 hesap tarafından takip edilen Vine, Facebook, Instagram’da büyük hayran kitlesine sahip olan ve Sanal Sözlüklerde yeteneğine ve videolarına övgüler yağdırılan Cem Gelinoğlu’nun yarattığı, dost canlısı, namuslu bir karakter Ali Kundilli.

Ali sigortalı bir işte çalışmayı reddeden ve sürekli projeler üreten ve yaptığı icatların bir gün mutlaka fark edileceğine ve büyük başarı kazanacağına inanan biridir. Kendisiyle aynı dünyayı paylaşmış çocukluk arkadaşı Vedat’la aynı mahallede yaşamaktadırlar. Ancak Vedat sisteme boyun eğer ve Ali ile aynı hayallerin peşinde koşmaktan vazgeçer. Çünkü Vedat’ın sevdiği kız olan Ayşe ile evlenebilmesinin şartı sigortalı bir işe girmesidir. Aynı şart Ayşe’nin ablası İlknur’a aşık olan Ali için de geçerlidir. Ancak Ali, ilknur’u prensesler gibi yaşatmak istediği için hayallerinin peşinden koşmaya devam eder ve her şey Vedat’la Ayşe’nin kına gecesinde bambaşka bir hal alır.

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