Kötü kraliçe, dev canavarlardan oluşan ordusunu Thor'un kasabasını yerle bir etmeleri için görevlendirir. Genç kahramanın şimdi hayatta gerçekleştirmesi gereken çok önemli bir amacı vardır.

Oskar Jonasson, Toby Genkel ile Gunnar Karlsson’un yönettiği ve Justin Gregg, Paul Tylak, Nicola Coughlan ile Liz Lloyd’un oynadığı ve seslendirdiği animasyon film Vikingler Efsanesi: Thor (Legends Of Valhalla: Thor), 10 Ağustos 2012’de Tiglon Film dağıtımıyla Fida Film tarafından vizyona çıkarıldı.

Çekiçli yenilmez Tanrı Thor'un animasyon versiyonu olan "Vikingler Efsanesi Thor/Legends of Valhalla-Thor" adlı çizgi film, göklerdeki Tanrı babasından bir işaret olarak sihirli bir çekiç alan genç kahraman Thor'un güçlü ve kötü bir kraliçeye karşı mücadelesini anlatıyor.

Avrupa'nın önde gelen animasyon stüdyolarından olan CAOZ tarafından 3D çekilen İzlanda yapımı film, İskandinavya mitolojisinden de besleniyor.