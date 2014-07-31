Viento Alaçatı Hotel misafirlerini bekliyor

Viento Alaçatı Hotel, bir konak ve 22 odadan oluşan butik kompleksinde 150 yıllık tarihi Alaçatı müdavimleriyle buluşturuyor. Temmuz’da kapılarını misafirlerine açan Viento Alaçatı Hotel, Levanten Nino Hanım’a teslim ettiği mutfağı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen doğal lezzetleri ve bahçesinde sunduğu jakuzi keyfiyle hem damak zevki hem konfor vaat ediyor.

Viento Alaçatı Hotel’in hikayesi, geçmişi 1850’li yıllara dayanan; Arnavut, Boşnak, Selanik, Girit ve Kavala’dan gelen göçmenlerin yaşadığı Rum konağı ve evlerin, 3 yıl önce İzmirli iş kadını Figen Erbaş tarafından satın alınması ile başladı. İlk 2 yıl konakta ailesiyle birlikte yaşayan Figen Erbaş, geçtiğimiz yıl konağı ve evleri otel olarak hizmete açmaya karar verdi. Ege kültürünün vazgeçilmez öğeleri samimiyet ve rahatlık ön planda tutularak restore edilen konak ve evler Temmuz’da Alaçatı tutkunları ile buluştu.

Levanten Nino Hanım’ın elinden doğal lezzetler

Alaçatı’nın çarşısına birkaç adım mesafedeki Viento Alaçatı Hotel, sahibi Figen Erbaş’ın bizzat ilgilendiği mutfağıyla da dikkat çekiyor. “Her şeyin mevsiminde en doğalı” felsefesiyle hazırlanan yemekler için malzemeler Nazilli’den, Ayvalık’taki özel çiftliklerden, Seferihisar’dan, zeytinler ve zeytinyağları ise ailenin zeytinliklerinden temin ediliyor. Doğal ürünlerin muhteşem lezzetlere dönüşmesinde ise mutfağın baş aşçısı Levanten Nino Hanım’ın imzası var.

Bahçede jakuzi keyfi

Misafirlerine samimiyet ve rahatlığın yanı sıra kalite ve konforu da sunmayı amaçlayan Viento Alaçatı Hotel, jakuzili çim bahçesi, keyifli müziklerin eşlik ettiği barı, güler yüzlü hizmet anlayışı ile tadına doyulmayan bir tatil vadediyor.

Viento Alaçatı Hotel’de 4 standart, 7 superior, 15 deluxe ve 1 junior süit olmak üzere 22 oda ayrıca bir Rum konağı bulunuyor. Temmuz ayında yaz sezonuna merhaba diyen Viento Alaçatı Hotel, 50 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.