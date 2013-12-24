Videonun adını koy, hediyeyi kap!

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Viplay'in #AdınıSenKoy yarışması başladı!

Yılbaşının eğlenceli ruhu Viplay’de! Yılbaşı için birbirinden eğlenceli, komik ve keyifli videoları biz seçtik, senden de bu videolara ad koymanı istiyoruz! Viplay Facebook sayfasını takip et, #AdınıSenKoy hashtagli videoları izle, videolara isim koy, video senin seçtiğin isimle yayınlansın! Üstelik, her gün, en iyi 3 İsim Annesi ya da İsim Babası’ndan biri sen ol, Markafoni'den ister kendin ister sevdiklerin için seçeceğin yılbaşı hediyen için 50TL’lik indirim çeki kazan!

Bu eğlenceli yarışmaya katılmak için aşağıdaki video izle ve Viplay Facebook sayfasını ziyaret et!: www.facebook.com/viplaycom

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