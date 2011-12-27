Victoria’s Secret melekleri yılbaşı gecesi sizlerle!

Victoria’s Secret mankenlerinin yeni yıl özel defilesi, Samsung Smart TV sponsorluğunda yalnızca CNBC-e ekranlarında yayınlanacak. Britney Spears ve Lady Gaga şovlarını da içeren CNBC-e yılbaşı özel programını sakın kaçırmayın!

Dünyanın en prestijli defilesi olan “Victoria’s Secret Yeni Yıl Özel Defilesi” yayınını, 31 Aralık 2011 gecesi Türkiye’de gerçekleştirecek CNBC-e’nin, yayın sponsorluğunu üstlendi.

Herkesin sabırsızlıkla beklediği ve dünyaca ünlü sanatçıların ve top modellerin gösterileriyle bir görsel şova dönüşen Victoria’s Secret yılbaşı özel defilesi Türkiye’de yalnızca, CNBC-e ekranlarında, Samsung Smart TV sponsorluğunda yayınlanacak. Defile aynı zamanda, www.cnbce.com adresi üzerinden de izlenebilecek.

Victoria’s Secret defilesi öncesinde, saat 16:30’dan itibaren birbirinden keyifli yılbaşı programları da yayınlanacak. Ödüllü yeni yıl animasyonu “Robbie The Reindeer”, Vince Vaughn ve Reese Witherspoon’un başrollerini paylaştıkları eğlenceli “Four Christmases” (Zoraki Tatil) filmi ile başlayan CNBC-e yılbaşı özel programı, Britney Spears ve Lady Gaga’nın muhteşem performanslarıyla devam edecek.

Gece yarısı (saat 00:00)’da başlayacak olan, dünyanın en ünlü top modellerini bir araya getiren Victoria’s Secret defilesine bu yıl eşlik eden isimler arasında Maroon 5, Nicki Minaj, Cee Leo Green ve Kanye West yer alıyor.

Samsung Smart TV sponsorluğunda CNBC-e ekranlarında Türkiye’deki izleyicilerle buluşacak olan yeni yıl özel programı ile ilgili gelişmeleri, Samsung Facebook sayfası www.facebook.com/SamsungTurkiye üzerinden de takip etmek mümkün.