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Victoria’s Secret Fashion Show yine büyüledi!

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Victoria’s Secret Fashion Show yine büyüledi!
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Dünyanın merakla beklediği şov, dün gece Londra’da gerçekleşti.

Tüm dünyanın merakla beklediği Victoria’s Secret defilesi, dün akşam İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşti. Her yıl yaptıkları gösterilerle izleyenleri mest eden Victoria’s Secret Fashion Show bu yıl da izleyenleri büyüledi.

Taylor Swift, Ariana Grande, Ed Sheeran konserleriyle renklenen defilede boy gösteren 47 Victoria’s Secret Meleği, Türk tasarımcı Serkan Cura imzalı kanatları taktı.

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